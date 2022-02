Saiba que plantas são ideais para ter no quarto

Ter plantas em casa traz muitos benefícios para o dia a dia. Elas deixam a decoração mais charmosa, trazem sensação de bem-estar e frescor para os ambientes e ainda te fazem relaxar quando você se dedica a cuidar delas.

Segundo especialistas, cultivar plantas nos quartos, por exemplo, pode ajudar a dormir melhor. “Não há objeções para a presença de plantas no interior de quartos. Inclusive, existem espécies que podem auxiliar na qualidade do sono”, comenta Creuza de Fátima dos Santos, florista da Esalflores.

Veja abaixo algumas dessas espécies:

Babosa: a famosa planta, que pertence a categoria das suculentas, é conhecida pelo óleo repleto de vitaminas e nutrientes. “Pouca gente sabe, mas ela também consegue purificar o ar, por isso é muito benéfica para espaços fechados, entre eles os quartos. Para continuar saudável, ela necessita de regas esporádicas e sol diário”, explica Creuza.

Samambaia americana: tem a característica de umidificador natural do ar. “Se adapta bem a casas, apartamentos e locais de pouca ventilação desde que sejam bem iluminados. Gosta de umidade e precisa de regas frequentes”, diz a florista.

Lavanda: com propriedades relaxantes e tranquilizadoras, é umas das espécies mais indicadas para ambientes internos. “Precisa ser exposta a luz natural por pelo menos 6 horas por dia e ser regada apenas quando a terra estiver seca”, ensina.

Hera: reduz a quantidade de mofo no ar, por isso consegue auxiliar muito na minimização de sintomas de alergias respiratórias. “Esta planta vai bem à meia-sombra ou sol pleno. Regas de duas a três vezes por semana”, diz a profissional.

Gérbera: “enquanto muitas plantas liberam uma quantidade maior de gás carbônico durante a noite, a gérbera consegue manter a liberação de oxigênio. Ideal para ambientes de meia-sombra com duas a três regas por semana”, explica.

Crisântemo: “tem a característica muito particular de purificar o ar e auxiliar na eliminação das substâncias do tabaco. O ideal é ficar próxima a janela, pois precisa de luz direta”. Segundo Creuza, a rega deve ser feita, preferencialmente, no período da manhã, evitando molhar a folhagem, de duas a três vezes na semana dependendo do aspecto da terra, que deve sempre estar úmida.

Espada-de-são-jorge: “recomenda para melhorar a qualidade do ar. Elas são quase imortais e fáceis de cuidar. Estudos mostram que esta espécie ajuda prevenir irritação nos olhos, problemas respiratórios e dores de cabeça”, finaliza a florista.