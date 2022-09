Aconchego no quarto: 10 ideias de cabeceiras lindas!

Você até pode escolher não usá-la, mas é fato que a cabeceira deixa o quarto ainda mais aconchegante e bonito. Essa peça que arremata a cama pode ser feita de diversos materiais, como madeira, palhinha ou estofada com tecido ou couro, por exemplo. Por isso, preparamos uma seleção de estilos variados que vão te inspirar a querer instalar uma cabeceira no seu quarto. Confira!

Trama delicada

Assinado pelo arquiteto Felipe Marcos, este quarto ganhou uma cabeceira feita de uma trama natural delicada. A peça se encaixou perfeitamente no clima suave do ambiente, que tem, ainda, armário azul claro e parede cinza.

Visual urbano

Para este quarto, a designer de interiores Cassiana Fagoti criou uma cabeceira diferente, feita de uma trama metálica sobre a marcenaria cinza. O resultado é um quarto com clima urbano e contemporâneo.

Madeira e papel de parede

Os arquitetos do escritório Pilula Antropofágik definiram um papel de parede com estampa bem colorida para este quarto. Assim, para equilibrar o visual, a cabeceira é discreta, feita de madeira em tom médio.

Molduras de madeira

Com tons neutros, este quarto ganhou uma cabeceira imponente, mas que não pesa no visual. Vários quadros de madeira compõem a peça ao redor da cama. O projeto é do escritório Ikeda Arquitetura.

Inspiração escandinava

Continua após a publicidade

Um painel ripado dá forma à cabeceira desta cama, escolhida pela arquiteta Elisa Lavie. O resultado é um ambiente com inspiração escandinava, já que piso, parede e roupa de cama também são em tons claros, assim como a madeira.

Ar praiano

Assinado pelo escritório Memoá Arquitetos, este quarto tem tons claros e naturais, que compõem uma atmosfera praiana. A cabeceira se destaca no ambiente e foi feita com um painel de tramas naturais e moldura de madeira clara.

Charme retrô

A cor azul traz uma gostosa sensação de bem-estar neste quarto, com decoração assinada pela arquiteta Gabriela Campos, do Mais Alma Arquitetura. Para completar, a cabeceira feita de palhinha e cantos arredondados adicionam um charme retrô.

Canto aconchegante

A cor cinza foi a inspiração para este quarto, assinado pelo escritório Lema Arquitetos. Bem ampla, a cabeceira foi estofada com um tecido de toque aconchegante no mesmo tom da parede e da mesa lateral.

Couro e papel de parede

Neste quarto, chama a atenção o papel de parede com estampa xadrez, combinado com pintura verde. Em uma cor neutra, a cabeceira de couro revela um detalhe interessante: foi pendurada na parede por meio de argolas. Projeto do escritório Aya Arquitetura.

Tons terrosos

A arquiteta Natália Lemos escolheu uma paleta de tons terrosos para decorar este quarto, incluindo a roupa de cama. Para a cabeceira, a profissional desenhou uma peça estofada, revestida de couro caramelo, que funciona como um apoio confortável para os moradores.