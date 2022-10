11 ideias criativas para usar tinta e renovar a decoração

Atualizado em 26 out 2022, 08h31 - Publicado em 26 out 2022, 08h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 26 out 2022, 08h31 - Publicado em 26 out 2022, 08h00

É inegável que uma boa pintura pode mudar a cara da decoração sem quebra-quebra e com um investimento financeiro baixo. Se você gostar de fazer trabalhos manuais, dá até para economizar com a mão-de-obra e encarar um bom faça você mesmo para adicionar cores novas a um ambiente. Por isso, selecionamos ideias de como usar tinta nas paredes, nos móveis e até nas portas e janelas. Confira a seguir!

Brinque com as formas geométricas

Este quarto, assinado pela arquiteta Marília Caetano, ganhou uma atmosfera solar com a paleta de cores que compõem a pintura geométrica feita na parede. Formas arredondadas se entrelaçam no desenho criado pela profissional e dão vida à decoração.

Pinte as portas e as janelas

Outra ideia para usar tinta na decoração, é pintando portas e janelas. Neste ambiente, uma divisória vazada no lugar da parede deixa a luz natural reinar nos ambientes. E esse tom vermelho deixou tudo mais charmoso, não é mesmo?

Combine porta, rodapé e papel de parede

O papel de parede fica ainda mais interessante se você escolher um tom da estampa e pintar a porta, os batentes e o rodapé com a mesma cor. Neste quarto, o verde se destaca e serve como moldura para o papel de parede que parece um painel ao redor da cama.

Use tinta para renovar móveis antigos

Móveis antigos e desgastados podem ganhar novos ares com uma boa demão de tinta. A dica é usar tons intenso e vibrantes, como vermelhos, amarelos, verdes e azuis. Assim, a peça ganha destaque na decoração e pode combinar com tons neutros de paredes e pisos.

Contrastes de cores entre ambientes vizinhos

Escolher cores contrastantes em ambientes vizinhos e considerar as cores quando vistas de um para o outro é uma maneira inteligente de criar um fluxo de tons. Aqui, um quarto rosa e outro laranja compõem uma paleta de tons quentes e, entre eles, portas pintadas com um verde clarinho criam uma transição suave.

Aposte no color blocking

A tendência do color blocking concentra-se em pintar formas abstratas nas paredes e tetos, criando murais em paletas sóbrias ou ousadas. Neste projeto do escritório de arquitetura e design de interiores Zero9, com sede em Mumbai, um bloco de tom rosa arredondado ocupa a parede e o piso, delimitando os espaços. O mobiliário completa o visual colorido com outros tons igualmente acesos.

Monocromático de impacto

Uma das tendências mais estilosas quando o assunto é uso de cores da decoração é a monocromática. Ao pintar paredes e o teto do mesmo tom as barreiras visuais são apagadas e o efeito é bloco de cores único e marcante. Neste hall de entrada, a cor escolhida foi um azul intenso que recobre inclusive detalhes arquitetônicos, como molduras de gesso e boiseries.

Porta em destaque

Que tal deixar a porta em evidência? Para isso, escolha um tom vibrante, a exemplo do amarelo deste ambiente, e capriche na pintura. Aqui, a parede recebeu um delicado tom de azul, que entrou em harmonia com o destaque.

Monocromático em nível avançado

Este ambiente mostra que o estilo monocromático pode ir além das paredes e tetos da mesma cor. Aqui, quase tudo tem o mesmo tom de vermelho, o que deixa o espaço ainda mais aconchegante e cheio de estilo. A sala foi praticamente envolta no mesmo tom, do mobiliário aos caixilhos da janela.

Dois tons na parede

Paredes bicolores é uma das formas mais atuais de transformar um ambiente. Você pode apostar em dois tons neutros, em um mais apagado e outro mais aceso ou em dois tons contrastantes como nesta sala de jantar. Aqui, verde e rosa compõem um duo charmoso e combinam com o amarelo, que também está bastante presente no décor.

Não se esqueça do teto

Um recurso de pintura que traz ainda mais charme para o ambiente é colorir o teto. Neste quarto, com projeto do escritório Quattrino Arquitetura, a cor escolhida foi um vermelho bem fechado, que contrasta com as paredes brancas.