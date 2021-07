9 ideias de como usar o carrinho de chá na decoração

Se tem uma peça versátil no universo do mobiliário é o carrinho de chá. Com rodinhas e em um tamanho compacto, o móvel pode ir para qualquer ambiente da casa e desempenhar várias funções. Na cozinha, pode ser um ótimo apoio para bancada, com temperos e utensílios, e no quarto fica ótimo ao lado da cama. Mas, dá para colocar a criatividade em prática e usar a peça de vários jeitos. Para te ajudar, selecionamos abaixo nove ideias inspiradoras. Confira!

Carrinho garden

A paisagista Anna Luiza Rothier deu uma nova função para seu carrinho de chá desenhado pelo designer Jader Almeida. Ela transformou a peça em um jardim volante. Os vasos mais robustos ficaram na parte debaixo e os pequenos em cima, criando um visual urban jungle bem contemporâneo. E o mais interessante é que a florestinha da Anna pode ir para qualquer ambiente da casa.

Para os fãs de jardinagem

Se você curte cuidar das plantas e tem um cantinho em casa reservado para isso, como a área de serviço ou a garagem, um carrinho de chá pode ser a peça ideal para abrigar os utensílios de jardinagem. Como é compacto e com várias divisórias deixa tudo organizado e ocupa pouco espaço.

Espaço extra na cozinha

Hoje em dia, a maioria dos imóveis tem tamanho compacto, e, muitas vezes, a bancada da cozinha acaba sendo pequena para quem gosta de cozinhar. Então, que tal livrar espaço na bancada e apoiar temperos e utensílios em um carrinho? Aí é só deixá-lo perto de você quando estiver cozinhando e arrastá-lo para outro lugar quando terminar e quiser deixar a cozinha organizada.

Aparador na sala de jantar

Uma outra ideia para usar o carrinho de chá é como aparador na sala de jantar. Quando você fizer um almoço ou jantar para convidados, é só separar a louça, taças e copos que vão ser usados e deixar ali perto da mesa. No dia a dia, uma ideia é usar o carrinho como uma cristaleira e deixar suas peças mais bonitas expostas.

Despensa sobre rodas

Aqui, uma sugestão para quem não tem espaço para guardar mantimentos. Com potes de vidro bem vedados, o carrinho se transformou em uma despensa móvel e deixa os alimentos protegidos e sempre à mão.

Bar em casa

Um uso tradicional dos carrinhos de chá é transformá-los em estação de drinques em casa. A ideia é usá-lo como apoio para garrafas, taças e copos. Bandejas são uma boa opção de acessório para organizar os utensílios e um vaso de plantas ou flores deixa tudo mais charmoso.

Ao lado da cama

Veja que ideia mais simpática! Neste quarto o carrinho funciona como mesa de apoio. Muito prático, este recurso permite apoiar livros de cabeceira, despertador e até um cobertor extra caso esfrie durante a noite. O vasinho de planta complementa o décor.

Para apoiar livros

Com desenho clássico do arquiteto finlandês Alvar Aalto, este carrinho de madeira faz uma linda composição nesta sala. Aqui, ele serve como apoio para livros e plantas, funcionando como uma pequena biblioteca.

Organização no banheiro

No banheiro, o carrinho pode ser uma extensão da bancada e apoiar maquiagens e cosméticos de uso diário. Além disso, se houver banheira no ambiente é possível arrastá-lo e deixar o móvel por perto com os produtos de banho.