Confira 15 incríveis salas de banho das mostras CASACOR 2021

Espaços que redefinem a estética dos banheiros, spas e salas de banho. Ora integrados aos quartos ora setorizados, todos os projetos oferecem muitas opções de revestimento, layout e texturas. Criatividade é o que não falta aos profissionais do elenco CASACOR e agora é hora de publicar os banheiros que se destacaram nas mostras de 2021 no Brasil e na Bolívia com as louças e metais Deca. https://www.deca.com.br/ Confira abaixo15 projetos inspiradores!

1. Inspiração no Marrocos

Desfrutar de um espaço que propõe relaxamento e tranquilidade é a proposta do SPA Marrakesh assinado por Rafael Bressan para a CASACOR Ribeirão 2021. Inspirado no Museu Yves Saint Laurent, no Marrocos, o ambiente traz peças como torneiras douradas, arandelas clássicas e azulejos pintados à mão.

2. Tons suaves

Madeira e palha naturais, além da paleta de cores suaves, estão entre os destaques do Espaço Kairós, espaço de Erica Salguero para a CASACOR São Paulo 2021. A banheira branca recebe a luz natural e ainda possui vista para a vegetação da área externa. Paredes de vidro e espelhos criam a sensação de amplitude.

3. Azulejos portugueses

O objetivo de Angela Leite Barbosa e Daniel Marques Mendes para a Suíte de Hóspedes da CASACOR Rio de Janeiro é criar um contraste entre o novo e o antigo: os elementos palacianos da casa foram preservados e ganharam a companhia de mobiliário minimalista, azulejos portugueses e plantas.

4. Pedra sabão

Rodeado por panos de vidro, o Bangalô Bateia Osmar Puperi assinado por Evandro Melato e Pabrício Amaral para a CASACOR Minas 2021 é inundado pela luz natural, interagindo em todos os ângulos com os jardins à sua volta. A sala de banho com vista para a Serra do Curral traz uma banheira esculpida em pedra sabão, que emerge do chão e convida à contemplação.

5. Mármore canelado

Sopro Orgânico, projeto desenvolvido por Caio Bandeira e Tiago Martins, do escritório Architects+Co, para a CASACOR São Paulo 2021 foi dividido em um amplo lounge com quarto, closet, banheiro e uma cozinha aberta. Em comum, todos os ambientes trazem curvas, formas irregulares e o uso do mármore canelado.

6. Refúgio no jardim

O Jardín Oasis Tropical, assinado por Nataly Dorado e Noelia Dorado para a CASACOR Bolívia 2021 é repleto de vegetação e foi pensado para ser um refúgio da rotina diária. O volume retangular embutido no solo possui linhas simples e abriga um espaço de meditação em seu interior – nele estão imersos os quatro elementos (ar, fogo, água e terra).

7. Inspiração nas pedras preciosas

A arquitetura que valoriza as pedras preciosas e o garimpo serviu de inspiração para Suíte das Pedras a de João Daniel Arquitetura para a CASACOR Minas Gerais 2021. A paleta de cores neutras e esfumaçadas, esmaecidas e terrosas, remete ao solo e à terra de onde vem as riquezas naturais. Os materiais e tecidos também fazem alusão ao minério, ao ouro e às pedras naturais.

8. O ritual do banho

O desenho da arquitetura da Sala de Banho Aldeia – projeto de Leo Romano para a CASACOR Goiás – é valorizado pelas placas acústicas que envelopam paredes e tetos. Duas caixas “soltas” evidenciam os locais destinados ao ritual do banho. A paleta de cores clara valoriza o design dos produtos e anuncia uma atmosfera de paz.

9. Pedras naturais

Assinado por Natália Medeiros para a CASACOR Ceará, o Banheiro do Casal traz a pedra natural que representa a “rocha” que o lar deve ser. As entradas de luz natural e o jardim, originais da casa, foram mantidos e o estilo contemporâneo é representado pelas linhas retas, metais sem brilho e amadeirados.

10. Natureza protagonista

Na Casa UP para Metalmarco, criada pelo escritório UP3 Arquitetura na CASACOR Rio 2021, o paisagismo faz parte da arquitetura, já que a casa foi toda revestida por painéis de vidro – um elemento essencial para trazer o verde para dentro. Atrás da banheira, um belo jardim retoma outros elementos naturais, como a pedra, que também cobre a superfície dos pisos.

11. Linhas orgânicas

A ventilação cruzada e a iluminação natural, acentuadas pelas grandes janelas e claraboias, dialogam com a proposta de trazer bem-estar e conexão para a Casa Alma Duratex, projeto inovador de Melina Romano para a CASACOR São Paulo 2021

12. Inspiração contemporânea

O estilo do projeto dos Banheiros Refresh Recharge Restart é contemporâneo. A base tem tons neutros e as escolhas para os revestimentos e equipamentos fixos foram o preto e branco. O verde das paredes e o amadeirado nos painéis trazem aconchego. Toques de serralheria imprimem uma linguagem industrial ao espaço. Projeto assinado por dlp Arquitetura faz parte da CASACOR Rio Grande do Sul 2021.

13. Madeira no teto

A CASA Duratex, projeto de Ney Lima e Walléria Teixeira para a CASACOR Brasília remete ao aconchego do lar, com objetos rústicos, evidenciando texturas e materiais. Com muxarabis de madeira natural, o espaço tem ventilação cruzada e conforto térmico e traz revestimento de madeira 100% reciclável nas paredes e no teto.

14. Em torno da jabuticabeira

Os arquitetos Beto Figueiredo e Luiz Almeida inovaram em seu projeto Sala de Banho Deca da CASACOR Rio 2021 com longas cortinas verdes aliadas à elementos clássicos, como a banheiro de mármore que teria pertencido à Imperatriz Teresa Cristina. No centro, uma jabuticabeira foi plantada para trazer a natureza para dentro do projeto e a água – que parece sair do tronco – é também reusada para sua irrigação.

15. Pegada de cabana chic

Elementos naturais, como mármore, madeira e couro ganham destaque numa composição com peças de design, objetos de valor afetivo e obras de arte. O espaço que tem ares de cabana na montanha é acolhedor. A madeira segue seu percurso do quarto para o banheiro, separados por uma nostálgica divisória de perfil metálico preto em vidro canelado. O Loft Naturelle é assinado por Michael Zanghelini para a CASACOR Santa Catarina 2021.