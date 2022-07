CASACOR São Paulo: 6 ambientes mostram que as cores estão em alta no décor

A CASACOR São Paulo abriu ao público nessa semana, comemorando 35 anos de existência, e o endereço não poderia ser mais especial: o Conjunto Nacional, um prédio emblemático, assinado pelo arquiteto David Libeskind e um dos ícones do modernismo brasileiro.

Trata-se da maior mostra de arquitetura e decoração do país, onde muitas tendências para o setor são apresentadas. E, neste ano, uma delas é a volta do uso das cores nos ambientes. Com propostas de diferentes estilos, arquitetos e designers mostram como criar espaços sensoriais com paletas pensadas cuidadosamente para cada um deles. Confira a seguir!

Marcelo Salum – Casa Coral

Este é o ambiente mais vibrante e colorido da Casa Cor São Paulo 2022. O arquiteto Marcelo Salum reverencia a obra de Attilio Baschera e Gregorio Kramer, designers que na década de 1970 revolucionaram a produção têxtil no Brasil. “Eles criaram estampas para tecido inspiradas na na nossa cultura, raízes e, principalmente, natureza”, afirma. Por onde o olhar percorre é possível se encantar com a profusão de cores das paredes, que exibem azul e vermelho em diversos tons, e o acervo do casal, como desenhos e um piano.

Wesley Lemos – Estúdio AMORPHOUS

Assinado pelo arquiteto e designer Wesley Lemos, este estúdio de 37 m² foi pensado para um casal que ama arte contemporânea, design brasileiro e literatura. A paleta de cores prioriza os tons terrosos, do marrom ao areia, e fortemente destacado pela forma AMORphous, projetada nas paredes com uma cor alaranjada.



Beatriz Quinelato – Espelho da Alma

A arquiteta Beatriz Quinelato criou um ambiente repleto de afetividade, formas orgânicas, elementos naturais e muito verde nesta edição da CASACOR São Paulo. Trata-se de um estúdio de 40 m², que tem a proposta de ser um espaço para se desconectar do mundo e se conectar consigo mesmo, como uma verdadeira janela da alma. Tons de marrom e marsala em contraste com tons de bege e verde despertam os sentidos de acolhimento e bem-estar, em uma atmosfera refinada e elegante.

Tufi Mousse – Studio Alfi

A vida pode ser pesada, mas se sustenta com leveza – essa analogia define o desenho da mesa Alfi, criação de Tufi Mousse que serviu de inspiração para o desenvolvimento do ambiente de 50 m². Na paleta de cores, prevalece o verde e o tom amadeirado. As matizes cromáticas mais discretas transparecem com a luz natural, filtradas pelas amplas aberturas ladeadas por esquadrias torneadas na madeira. O resultado é um espaço onde as cores e iluminação formam a base perfeita para um clima de tranquilidade.

Pedro Luiz de Marqui – THEBAR.COM + CARACOL

Conceitos como distorção, brutalidade, miragem e vibração norteiam o projeto assinado pelo arquiteto Pedro Luiz de Marqui. “A ideia é provocar a sensação de movimento. Para isso, procurei trabalhar com elementos lúdicos e atraentes”, diz. Com uma base escura, destacam-se alguns pontos de cor, como verdes, azuis e laranjas.

Marina Linhares – Um jeito novo do mesmo jeito

A designer de interiores Marina Linhares criou um espaço de convivência e diversão para esta edição da CASACOR São Paulo. Tem bar e canto de jogos no living de 76 m². Destaque que para a cartela de cores invernais, que tem verde oliva e e rosa queimado. Esta paleta traz um clima intimista e coloca em evidência a textura nobre do couro.