Tendência: os loiros que estarão em alta no outono/inverno

Com a chegada das estações mais frias, chega também o momento de renovar o visual. Além de tirar as peças quentinhas do armário, as baixas temperaturas também dão o tom para a maquiagem e até para o cabelo!

Se no verão as cores vibrantes e fortes vêm com tudo, no outono e inverno é a vez da sobriedade e da elegância. E, para quem é loira, ou tem o sonho de clarear os cabelos, fica a dica: as tendências da estação já estão aí!

Para dar dicas sobre os principais tons de loiro que podem ser tendências durante o outono/inverno 2019, a hairstylist e visagista Rosângela Rocha, do salão Maison Rocha, em Belo Horizonte (MG), lista as colorações que irão se destacar nessa temporada e com quem elas combinam.



Tons fechados, porém ousados

Acompanhando a moda tradicional das passarelas, o clima ameno e talvez mais frio do outono/inverno também pede tons mais escuros e fechados para os cabelos, mas para as mulheres que querem construir um estilo único e original, a palavra-chave é ousar.

“Então para quem quer brilhar e dar cor as madeixas nessa época sem causar danos aos fios, aposte em tons de loiros mais fechados e puxados para as tonalidades douradas e acastanhadas”, ressalta Rosângela.

Loiro bege

As mulheres que procuram ter o visual de um loiro mais natural e querem dar uma maior luminosidade aos cabelos podem optar pelo bege.

“Sendo resultado da mescla de tons quentes e frios, essa tonalidade acaba proporcionando um aspecto neutro e que combina com todos os tons de pele. Uma ótima pedida é investir em mechas mais escuras e quentes em algumas partes do cabelo, sem abandonar a base fria do bege”, recomenda.

Loiro dourado

Já para quem procura por um estilo mais clássico e atemporal, o loiro dourado pode ser uma ótima opção. Localizado entre o médio e o escuro, esse tipo de loiro tem um matiz mais quente e amarelado.

“Muito democrático e harmônico, ele combina com pessoas de pele branca com fundo amarelado, morena e negra. A cor é compatível com o clima frio por trazer elegância e glamour, inclusive, se forem incluídas algumas mechas na produção”, indica.

Loiro nude

Para quem quer seguir uma linha mais minimalista e não fazer retoques constantes, o loiro nude é uma boa alternativa, pois o tom se funde com a cor da pele, sem criar grandes contrastes. Obtida a partir da mistura do loiro dourado (quente) e o platinado (frio), a cor possibilita um efeito agradável em qualquer pessoa. O objetivo dessa coloração é criar um aspecto direcionado para cada tonalidade de pele até que o loiro nude fique natural.

Loiro acobreado (strawberry blonde)

Agora, as mulheres que buscam por versatilidade e sensualidade durante esse período, podem optar pelo loiro acobreado. Com um toque ruivo, essa nuance é resultante da combinação dos tons dourado e vermelho, onde há a predominância dos pigmentos claros em relação aos mais avermelhados.

“O estilo pode ser adotado tanto por mulheres de pele clara e rosada quanto por pessoas morenas e negras. No caso de peles mais escuras, a indicação é deixar a raiz um pouco mais escura para não criar contrastes intensos”, aconselha.

Loiro médio marrom

E para as pessoas que gostam de arriscar nas luzes e mechas iluminadas, o loiro médio marrom casa perfeitamente com o objetivo, pois essa tonalidade oferece praticidade quando o intuito é combinar cores. Estando entre o loiro escuro e o claro, a cor possui um leve tom acobreado, sendo compatível com todos os tipos de peles.

Cuidar é essencial: Por fim, Rosangela Rocha lembra que é preciso deixar claro, que independente da mudança de visual, os cabelos devem estar bem cuidados e saudáveis para suportar qualquer procedimento químico. “Sendo assim, antes de recorrer a um profissional qualificado para dar novas cores aos cabelos, é essencial manter um cronograma de tratamento capilar que perdure por todas as estações do ano”, conclui.

