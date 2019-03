5 tendências de esmalte que vão bombar no outono

O outono 2019 já chegou e, além de renovar o guarda-roupas e tirar as peças quentinhas do armário, é também hora de trazer a cara da estação para as unhas.

E uma boa notícia é que as tendências de outono em relação aos esmaltes estão superdemocráticas: tem opção para quem curte inovar, como as pinturas geométricas, e também para quem prefere algo discreto, como os pingos minimalistas.

Confira 5 tendências de esmaltes que vão bombar no outono:

Baby Boomer

O estilo é a pedida perfeita para qualquer estilo. Sofisticada e ótima para qualquer ocasião, a unha Baby Boomer é caracterizada por um esmalte sempre clarinho com efeito degradê, mas o que realmente define a tendência é seu efeito espelhado e brilhante.

Desenhos Geométricos

Os desenhos geométricos, apesar de já serem tendência há um tempo, chegam de forma mais minimalista e com cores mais neutras. Roxo, cinza, marrom e vermelho são algumas das cores em alta.

Cromada

Sucesso no verão com cores fortes e até neon, a unha cromada continua tendência no outono. Desta vez é possível optar por tons mais sóbrios e frios.

Decoração na base da unha

Outra forte tendência da estação que foge do óbvio são as nail arts na base da unha. Tratam-se de semicírculos feitos próximos a cutícula, que são pintados de uma cor diferente da esmaltação do resto da unha. É também possível fazer um desenho oposto na ponta das unhas, de outra cor, criando um contraste divertido.

Pingo minimalista

As unhas minimalistas estão com tudo, e a bolinha leva a tendência para um patamar bem fashionista. Simple de fazer, os pingos nas unhas deixam o visual moderno e “diferentão”.

