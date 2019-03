As principais tendências de moda para o outono 2019

O outono 2019 chegou e quem estava com saudades dos looks mais quentinhos já pode ser feliz e tirar os casacos do armário. Com as temperaturas mais amenas, o visual muda completamente e é hora de pensar nas tendências da estação.

Mas desta vez o outono chega com uma cara bem diferente. No lugar dos tons sóbrios, escuros e neutros, entram cores vivas, estampas marcantes e tendências que passam longe do comedido.

Estampa de cobra, neon, blazers coloridos, xadrez e casacos de pelinhos vão marcar o outono brasileiro. Confira as tendências:

BLAZERS COLORIDOS

Os blazers em cores nada óbvias vêm com tudo. Além de deixar qualquer look despojado mais sofisticado, a grande vantagem dessa peça é que ela é coringa, ou seja, pode ser usada desde com uma calça jeans até com um vestido longo. Confira também 4 maneiras de usar o blazer colorido.

ANIMAL PRINT

Na jaqueta, na bolsa, no sapato… A estampa animal volta com tudo na estação, em especial a snake print. A estampa de cobra vai aparecer nas roupas e acessórios por aí. Confira aqui alguns looks com snake print para se inspirar.

Neon

Apesar de ser comum logo associar as cores neon ao verão, elas estarão muito presentes no outono. Blazers, calças, jaquetas e outras peças mais quentinhas vão aparecer em tons extremamente fortes, como verde, laranja, rosa e azul.

CASACOS DE PELINHO

Além de lindos, os casacos de pelinho são extremamente confortáveis e ótimos para usar nas noites geladas da estação. Eles ainda são versáteis e podem ser usados com um visual chique ou até com um look composto por jeans e camiseta.

XADREZ

Um clássico da moda outono/inverno, a estampa xadrez segue com tudo. Ela pode ser usada em qualquer peça de roupa ou acessório: calças, lenços, jaquetas, casacos, entre outros. E o preto e branco é a grande aposta da vez.

Leia mais: 6 cortes de cabelo que ficam bem em qualquer idade

+ Inspirações para um casamento no outono