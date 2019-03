Cuticulagem russa: o novo procedimento para as unhas que é sucesso

Com tendências novas a todo momento, o cuidado com as unhas é um verdadeiro universo à parte. Unha em gel, alongamento, novos formatos… São várias as maneiras de diversificar o visual das mãos. Mas além da esmaltação, é muito importante dedicar um tempinho aos cuidados com a saúde.

Existem diversas técnicas que podem ajudar a manter as unhas saudáveis, mas há um novo método que promete revolucionar tudo o que se sabe até agora. Estamos falando da cuticulagem russa.

Para entender melhor a tendência, conversamos com a educadora e especialista em nail stilyst Grazielle Matos para saber como a técnica funciona e qual o passo a passo do procedimento.

BENEFÍCIOS DA CUTICULAGEM RUSSA

Dentre os benefícios oferecidos pela técnica de cuticulagem russa estão a diminuição do risco de ferimentos, o impedimento de que pedaços de pele se levantem e o lento crescimento da cutícula.

“Com o alicate muita gente acaba retirando mais do que o necessário e assim, o corpo entende que precisa produzir mais daquela pele. O resultado é uma cutícula cada vez mais grossa e seca. Com a tesoura você retira apenas a quantidade necessária e não precisa aprofundar na pele mais do que o necessário para ter um efeito bonito”, conta Grazielle Matos.

COMO É FEITA?

Como a cuticulagem russa envolve o manuseio da tesoura e de uma broca, é necessário alguém que saiba utilizar da maneira correta, sem ferir a matriz da unha. Sendo assim, não é aconselhável realizar o método em casa.



A profissional conta que na técnica há uma diferença na utilização da broca e da tesoura. “Se a cutícula é mais seca, investimos no uso da broca para a retirada toda, já se a pessoas tem uma cutícula mais hidratada, a tesoura irá trazer melhores resultados”, conta a especialista.

MANUTENÇÃO

A boa notícia é que com a técnica não é necessário ir na manicure toda semana. Isso porque como só é retirado o excesso de pele, o corpo não irá produzir mais pele do que o necessário. O processo leva menos de 30 minutos para fazer as duas mãos.

HÁ CONTRAINDICAÇÕES?



Não, a técnica de cuticulagem russa não possui nenhuma contraindicação.

