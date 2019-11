Inspire-se nos cortes das personagens de ‘A Dona do Pedaço’

A Dona do Pedaço chega ao fim nesta sexta-feira (22). No ar desde maio, a novela bateu recordes de audiência e conquistou os telespectadores com seu enredo cheio de reviravoltas e vilanias. Além dos bolos da Maria da Paz ou das roupas de Vivi Guedes, sem dúvidas, os cabelos das personagens caíram no gosto do público, sendo altamente requisitados nos salões de beleza.

Para matar a saudade que já sentimos da trama, conversamos com o cabeleireiro e maquiador Higor Baptista, que nos contou detalhes sobre os cortes, tonalidades e cuidados de cada estilo. Confira:

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Kim (Monica Iozzi)

Higor explica que o cabelo da Monica para a personagem Kim está no tom de um 10/1, que é um louro claríssimo acinzentado. “Para chegar nessa tonalidade, o cabelo passou por um processo de descoloração muito forte e para manter ele saudável são necessários tratamentos e xampus de hidratação e reconstrução intensivos”. O corte é um long bob de base reta e pontas mais compridas. “Sem dúvidas um dos cortes mais pedidos dos últimos anos. Todos esses atributos fazem com que o cabelo seja muito moderno e poderoso”, declara o cabeleireiro.

Josiane (Agatha Moreira)

“Com certeza um dos cabelos mais pedidos nos salões ultimamente”, afirma Higor. Sua cor é um 6/0 louro escuro sem muitos mistérios, seguindo uma linha de cuidados que pede produtos práticos como mouse e óleos respiradores para ajudar na finalização. Já o corte de Agatha é um chanel repaginado que traz ao look a modernidade, praticidade e leveza.

Vivi Guedes (Paolla Oliveira)

O cabeleireiro explica que, no caso de Paolla, o cabelo faz um contra ponto com a personalidade da personagem. “Muito espontânea e moderna, ela vem com um look bem clássico, de cabelos castanho escuros, com um corte longo em degradê”. Os cuidados para esse tipo de cabelo são simples: “Um bom xampu e condicionador voltados para cabelos escuros basta”, garante.

Sílvia (Lucy Ramos)

“Lucy está com um cabelo deslumbrante nesse papel, abusando muito das formas naturais com um corte em camadas para valorizar seus cachos. As mechas loiras dão um up no visual”. Mas cuidados específicos são necessários para manter essas mechas e cachos sempre belos. Para tanto, Higor recomenda produtos no-poo, low-poo e co-wash, que auxiliam não apenas na manutenção da forma delicada do cabelo, mas também da cor.

Maria da Paz (Juliana Paes)

Maria da Paz não erra! O cabelo de Juliana Paes se enquadra na categoria morena iluminada, com um corte mais repicado. “Apesar de simples, esse cabelo chama atenção pela luminosidade. Seu cuidado deve ser mais voltado à hidratação para que o fio se mantenha saudável e com a cor adequada nas mechas”, orienta o cabeleireiro.

Leia também: Saiba como manter cabelos cacheados e crespos mais saudáveis

+ Alerta tendência: os loiros do momento

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?