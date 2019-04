Alerta de tendência: inspire-se no estilo ‘morena iluminada’

Os cabelos escuros estão em alta entre os cabeleireiros. A nova coloração do momento, chamada de morena iluminada, é perfeita para quem está em busca de mudanças, mas não quer radicalizar tanto.

O visual é discreto, suave e cria um acabamento incrível no cabelo. A técnica consiste em criar luzes em um tom abaixo do castanho para valorizar a cor natural e realçar as madeixas.

A equipe de CLAUDIA reuniu alguns modelos do morena iluminada para você se inspirar. Confira:

