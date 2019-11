Paolla Oliveira volta a ser loira por conta de Vivi Guedes

Paolla Oliveira abandonou as madeixas morenas. O motivo? Vivi Guedes, personagem da atriz em A Dona do Pedaço, que viverá uma nova etapa na reta final da trama.

No seu perfil oficial do Instagram, a atriz surpreendeu os seguidores ao postar uma foto loiríssima. Getúlio Cruz, cabeleireiro do salão C. Kamura do Rio de Janeiro, foi o responsável pelo novo visual da intérprete de Vivi Guedes. Na legenda, ela brincou: “E aí, bora mudar? Eu amei, o que acharam?”, escreveu Paolla

Uma chuva de elogios se espalhou pelos comentários da publicação. Uma seguidora comentou: “Como pode chegar nessa cor com o cabelo preto chocada si eu fizer isso aí fica e vermelho”. A atriz Claudia Raia também fez questão de deixar um recado para a amiga: “Linda amo vc loira”, escreveu. Um outro perfil disse: “Você muda muda muda muda, e a cada mudança é a cara da perfeição que você fica!! Eu ameeeei!!!! Sem condições linda linda”.

Confira o resultado do visual novo da atriz.