Alerta tendência: os loiros do momento

Exigindo bastante cuidado e manutenção, o loiro é um clássico que nunca sai de moda, apenas adquirindo novas roupagens ao longo do anos, como explica o hairstylist Carlos Lima. “Um exemplo é a moda do cabelo platinado, que parece nunca desaparecer. A cada momento surge uma cantora ou uma atriz reacendendo essa tendência. Você pode rodar o globo de Pequim a Nova York e o seu cabelo loiro estará na moda”, garante.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O loiro varia entre estilos e tonalidades quentes, neutras e frias, tornando a tendência mais democrática, de forma a combinar com todos os gostos e tons de pele. “A verdade é que hoje em dia há uma infinita gama de opções para quem quer deixar os fios bem descoloridos”, afirma o profissional.

Apesar de não existirem regras quando o assunto é cor de cabelo, Carlos explica que platinado, acinzentado, com mesclas de tons cinza e prata é ideal para quem deseja um visual moderno e urbano. “Já os mais amarelos ou dourados podem ser feitos com acabamento metalizado no look, de modo que os cabelos fiquem com um brilho sedoso e translúcido, característico dos metais preciosos”, diz o hairstylist.

E não precisa se preocupar tanto na manutenção da raiz. “Tanto nos acinzentados quanto nos mais dourados a orientação é não se preocupar tanto com a raiz mais escura. A cor natural dos fios não é um problema e ainda pode ser aproveitada para um degradê sutil e esfumado”, garante.

Loiro Pérola

Marca registrada da cantora Bebe Rexha, este tom é um hit do momento. Por vezes confundido com o loiro claro, ele é mais discreto e tem a suavidade necessária para quem quer começar a platinar os fios aos pouquinhos.

Platinado com nuances

Já usado por Jennifer Lawrence, essa tonalidade está em alta principalmente entre a geração X – nascida entre 1960 até o final dos anos 1970. “Nada como combinar os fios platinados com um pouco de cor. Esses loiros são divertidos e joviais, além de super personalizados”, declara o hairstylist.

Curly platinum blonde hair

O tom usado pela influencer Bruna Ramos é o platinado das cacheadas e deve ser feito apenas por um profissional qualificado. Isso porque nos cabelos encaracolados, a química pode diminuir a definição. “É um cabelo para quem tem personalidade e para que ele impacte e continue saudável é preciso investir em reconstrução e hidratação”, orienta Carlos.

Leia também: Conheça os tratamentos ideais para atrasar o envelhecimento dos cabelos

+ Cuidados com os cabelos: principais danos e como combatê-los

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?