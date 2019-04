Monica Iozzi aparece com novo visual

Monica Iozzi usou sua conta no Instagram nesta quarta (3) para compartilhar seu novo visual. A atriz, que era morena, postou uma foto com o cabelo completamente loiro. A mudança faz parte da caracterização para sua personagem na nova novela global das 21h, “A Dona do Pedaço”.

“Sim. Habemus lourice! Trabalho novo é igual a cabelo novo. Essa é a Kim, minha personagem na nova novela das 21h, A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco, com direção de Amora Mautner”, escreveu na legenda da foto.

Os fãs aprovaram o visual, assim como os artistas, que não pouparam os elogios a Monica. “Ah chefa. Está muito linda”, disse Paolla Oliveira, que estará na novela e também mudou seu visual para sua personagem. “Maravilhosa”, falou Giovanna Antonelli. “Cheiro de sucesso no ar”, declarou um seguidor.

