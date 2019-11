Saiba como manter cabelos cacheados e crespos mais saudáveis

Que cabelo bonito é sinônimo de cabelo saudável, você já deve saber, não é? Porém, a gente sabe que não é fácil manter uma rotina atarefada e também dedicar o tempo necessário para os cuidados dos fios, principalmente os cacheados e crespos.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Pensando nisso, Holly Hue, da Cosmopolitan, listou cinco técnicas que a auxiliam a conciliar as duas coisas e não exigem muito esforço. Confira:

1. Aumente o intervalo entre as lavagens e invista em produtos a seco

Ao lavar os cabelos com shampoo, inevitavelmente expomos as cutículas que, em se tratando de cachos, já são naturalmente mais desprotegidas. Essa exposição leva a uma perda da hidratação, portanto é melhor evitar lavar os fios em excesso. Felizmente, podemos contar com o shampoo a seco para controlar a oleosidade. Alguns, inclusive, apresentam potencial hidratante. Para manter a textura, outro bom investimento são os sprays volumadores.

2. Tente o plopping

Também conhecido como plucking, esse método de secagem promete cachos mais definidos e com menos frizz. Para começar, é preciso abandonar as toalhas comuns e investir em materiais de microfibra. Então aplique o creme de pentear de sua preferência e retire o excesso de água e produto. Mantendo a cabeça para baixo, coloque o cabelo na toalha aberta sobre a cama ou outra superfície e puxe a barra do tecido para trás, em direção à sua nuca, até cobrir o cabelo. Segure as laterais da toalha, enrole e então prenda as pontas na parte de trás da cabeça, formando uma touca. Então é só deixar secar pelo tempo que julgar necessário.

3. Evite tocar o cabelo

Sim, é difícil manter as mãos longe dos fios, mas é necessário. Quanto maior contato com o cabelo, mais frizz é criado e não queremos isso, certo? Portanto, assim que tiver arrumado as madeixas a seu gosto, evite ao máximo tocá-las. Tampouco escová-las.

4. Lave com água morna

Utilizar água muito quente para lavar o cabelo é o mesmo que pedir para que ele seja destruído. Além de danificar as cutículas, as altas temperaturas também contribuem para o ressecamento dos fios, que, consequentemente, leva ao temido frizz. Logo, sempre que for lavá-los, faça da água morna a sua melhor amiga.

5. Durma com fronhas de seda

A fricção dos cabelos com fronhas de algodão rouba a umidade dos fios, implicando em menor definição dos cachos. Materiais como seda e cetim, por sua vez, reduzem essa fricção e também não desfazem as ondulações. Se possível, durma também com um lenço de seda envolvendo os cabelos.

Leia também: Aprenda a fazer três penteados com lenço para cabelos cacheados e crespos

+ Conheça os tratamentos ideais para atrasar o envelhecimento dos cabelos

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?