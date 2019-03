Mudança radical: Lucy Ramos transforma cabelo para nova novela da Globo

Lucy Ramos está de visual novo! Convidada do programa ‘Encontro‘ desta quarta-feira (27), a atriz surgiu com as madeixas loiras e soltas em um afro poderoso.

A mudança faz parte da preparação para seu próximo trabalho. Após viver a rigorosa advogada Vanda de ‘O Tempo não Para‘, a atriz já tem papel garantido na nova novela das 21h. Em ‘A Dona do Pedaço‘, de Walcyr Carrasco, Lucy será Sílvia, uma professora de inglês. A personagem é mais leve que a anterior, o que explica o visual mais despojado.

A super transformação ficou por conta do cabeleireiro Wilson Eliodorio, especialista em cabelos cacheados. “Eu não me reconheço ainda dessa forma, olhando no espelho, é uma adaptação a essa nova imagem e estou me reconhecendo. É a primeira vez que eu fico loira”, conta a atriz.

