8 modelos de corte chanel para se inspirar

Após o sucesso do estilo long bob, o cabelo das famosas cresceu alguns centímetros e o clássico chanel voltou a ser tendência!

Com um corte mais reto e na altura do queixo, o chanel é perfeito para diversos tipos de cabelo e está fazendo sucesso entre as celebridades. Se você é daquelas que não abre mão do baby liss, ele vai superbem com ondas e até cria um movimento no cabelo.

Famosas como Bruna Marquezine, Dua Lipa e Cleo Pires aderiram ao corte e estão amando. Confira algumas inspirações para arrasar na hora de cortar o cabelo:

A cantora Dua Lipa

O chanel de Bruna Marquezine tem o corte extremamente reto

Giovanna Ewbank também aderiu ao chanel

A atriz Agatha Moreira usou o corte com ondas

A atriz Charlize Theron modernizou o look com um chanel castanho

Deborah Secco apareceu recentemente com alongamento nos fios curtos, resultando num chanel clássico

A atriz Alice Wegmann escolheu um chanel com finalização “bagunçadinha”

Cleo Pires deu adeus ao cabelão e optou por um chanel clássico de bico

