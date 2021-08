Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Peixes e o Sol ilumina os virginianos, signos complementares. Um precisa olhar a situação de fora, enquanto o outro olha de dentro para tomar decisões. Juntos são imbatíveis. Por isso, o dia se torna especial para analisar e tomar decisões. Aconteceu algo, pare tudo. A resposta está dentro de você. Confie em você.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br