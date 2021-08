Horóscopo da Susan Miller: as previsões para todos os signos em agosto

Leão

22/7 a 22/8

Você tem tido gastos altos recentemente, porém o investimento provavelmente valerá a pena. Lembre-se que, muitas vezes, mudanças de vida e realização de sonhos custam caro. Além disso, com Marte na sua casa de rendas, você deve ver a sua conta se preencher rapidamente. Aqui vai um alerta, porém: os outros astros não estão de bom humor. Urano entrará em oposição ao Sol no dia 6 e a Lua nova do dia 8, que não será favorável para nenhum signo, trará um revés na sua carreira ou até mesmo uma confusão com um colega. Você pode sentir que seus superiores estão tratando você com desdém ou talvez um obstáculo causará frustrações. No dia 22, a Lua cheia muda o clima e traz bons presságios. Toda a tensão que sentiu será apagada e você perceberá como evoluiu espiritualmente com os conflitos internos e externos.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 6 de agosto, Urano estará em oposição ao Sol, desencadeando discussões que levarão algum tempo para serem remediadas. A Lua nova do dia 8 contribuirá para o cenário caótico. Pense bem antes de tomar decisões no período, pois elas terão efeito duradouro. Marte será seu aliado, aguçando seu lado persuasivo. Por mais estressante que seja o início do mês, a Lua cheia do dia 22 virá para restabelecer a harmonia. Surpresas na sua área de relacionamentos, viagens ou negócios podem surgir. Prepare-se para concluir um projeto na semana seguinte a esta Lua. Vênus está acentuando o seu charme e carisma; é uma boa hora para mudar o visual.

Libra

23/9 a 22/10

No dia 8 de agosto, a Lua nova terá a companhia de vários planetas mal-humorados. Talvez você e seus amigos tenham desavenças. Ao mesmo tempo, Marte vai pedir para você descansar – respeite seu corpo e mente! No dia 22, a Lua cheia em Aquário ilumina sua casa do amor, o mesmo setor onde Júpiter está e onde o Sol se encontrará. Essa união de astros vai mexer com relacionamentos. Você poderá conhecer alguém ou sentirá o clima de paixão mais forte com seu par. Também é um ótimo momento para pensar em aumentar a família. Vênus no seu signo a partir do dia 16 e até 10 de setembro fará você chamar ainda mais atenção por onde for.

Escorpião

23/10 a 21/11

O trabalho deve ser sua grande prioridade a partir da Lua nova, em 8 de agosto. Saturno vai se opor diretamente ao Sol, sugerindo que você terá algumas preocupações com a família. Você vai sentir que muitas pessoas e em diferentes lugares estão exigindo algo de você. Tanta atenção demandada deixará você cansada. O começo do mês será bastante desafiador, mas conte com a ajuda de Júpiter, o planeta dos presentes, que vai lhe estender a mão quando você precisar. A Lua cheia do dia 22 vai contribuir para o clima de mais tranquilidade, e Marte ainda trará um elemento surpresa para assegurar sua tentativa de acertar todas as pontas soltas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Agosto será um mês crucial para sua carreira. Marte está iluminando o topo do seu mapa até o dia 14 de setembro e a tendência é entregar muitos resultados positivos no trabalho. Pode ser que você resolva abrir um negócio, receba uma proposta em outra empresa ou uma promoção. Conte com a influência de Vênus até o dia 16 para mostrar ao mundo o resultado de seu empenho recente. A Lua nova do dia 8 exigirá que você dê mais atenção ao escritório, mudando um pouco a sua rotina. No dia 22 de agosto, a Lua cheia garantirá experiências felizes. Você deve ser muito aplaudida e até ter seu trabalho reconhecido publicamente.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Problemas financeiros podem surgir repentinamente a partir do dia 6 de agosto e ganharão mais força na Lua nova do dia 8. Dinheiro deve ocupar sua mente a maior parte do tempo nas semanas seguintes. Urano e Saturno em oposição ao Sol no mesmo período nos ensinarão que é preciso jogar de acordo com as regras, mas que nem sempre os outros vão fazer a parte deles e cooperar. Serão momentos difíceis, mas você sairá do episódio fortalecida. Num intervalo de cinco dias a partir da Lua cheia, no dia 22, você verá a situação toda se reverter e uma quantia considerável entrando na sua conta. Talvez você receba um bônus ou uma promoção.

Aquário

21/1 a 19/2

Alguém muito próximo a você – um parceiro profissional ou romântico – vai puxar você junto para uma situação delicada. É provável que a questão cresça e vocês percam o controle. Será necessário ter habilidade para lidar com obstáculos. Seus planos em conjunto vão ficar mais fortes após a Lua nova, no dia 8 de agosto, porém, Urano, seu regente, vai desafiar o Sol e a Lua, criando uma série de intempéries. No dia 22, a Lua cheia no seu signo, será acompanhada por Júpiter, planeta dos presentes, e mudará radicalmente o cenário, trazendo sorte e respostas. Você deve ver nós se desatando no trabalho e na vida pessoal. Siga em direção aos seus objetivos.

Peixes

20/2 a 20/3

Júpiter, o planeta dos presentes, fez uma breve visita ao seu signo este ano e deve retornar ainda em dezembro. O astro deu uma prévia das maravilhas que chegarão em 2022. Vá construindo o caminho para que coisas lindas se realizem. No dia 8 de agosto, na Lua nova, olhe para sua saúde. Vá fazer exames de rotina e se certifique de que você está bem. É possível que o ritmo no seu trabalho se acelere e exija muita dedicação. Cuide ainda mais do corpo e mente. Marte mostrará que você não pode se esquecer da vida pessoal, contudo, e mostrará que o clima de romance entre você e seu par precisa ser cuidado e mantido. Se for solteira, deve conhecer alguém.

Áries

21/3 a 20/4

Sua vida profissional tem estado agitada. É importante que você descanse sempre que possível. Isso vai ajudar a driblar o estresse. No dia 6 de agosto, Urano se opõe ao Sol, levando você a um gasto não programado. A Lua nova do dia 8 mexerá com relacionamentos amorosos e exigirá que você se esforce para colocar o seu de volta nos trilhos. Ao que tudo indica, a raiz do problema é o dinheiro. Outras relações podem ser o alvo desta Lua. As coisas devem melhorar antes do que você imagina, já que Marte, seu regente, está em seu setor do trabalho, garantindo recompensa financeira. No dia 22, a Lua cheia dará início a um período glorioso.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A família exigirá sua atenção. É provável que alguém próximo esteja passando por momentos difíceis. Essa confusão é resultado da ação de Marte, transitando no seu setor familiar. No dia 8 de agosto, a Lua nova traz um obstáculo inesperado. É muito importante que você preste atenção aos acordos firmados nos dias seguintes. Espera-se que você cumpra suas promessas ou sofrerá penalidades. Seja resiliente e não perca as esperanças, pois momentos de glória chegam no dia 22, com a Lua cheia. O que for feito neste dia trará resultados melhores do que você imagina. Parece que as soluções para seus problemas estarão finalmente à vista.

Touro

21/4 a 20/5

Daqui até o final do ano, sua carreira será agraciada por Júpiter, planeta dos presentes. Trabalhe para realizar seus sonhos e ele dará um empurrão. Você certamente está ansiando por romance – com alguém novo ou entre você e seu par. Separe momentos para curtir a dois. Vênus e Marte, conhecidos por despertar paixões, vão colaborar com o clima de afeto. A Lua nova do dia 8 de agosto será complicada e apresentará uma série de reviravoltas. Você terá que se dedicar a consertar isso antes de seguir o caminho para alcançar objetivos. No dia 22, a Lua cheia trará boas notícias profissionais. O astro também mexe com seu coração.

Câncer

21/6 a 21/7

O começo de agosto será estressante. Para evitar problemas maiores, evite rusgas por causa de dinheiro. Urano entrará em oposição ao Sol no dia 6 e a Lua nova do dia 8 exigirá que você desembolse uma boa quantia. Na Lua cheia do dia 22, você deve recuperar sua estabilidade financeira. Júpiter, o planeta dos presentes, estará a seu favor, garantindo abundância. Notícias boas e repentinas também serão consequência desta Lua. Se você sentir que precisa tirar um tempo da rotina e observar outros cenários, experimente alugar uma casa ou reservar um local isolado, para renovar as energias e ficar protegida.

Susan Miller

(@astrologyzone ou astrologyzone.com) vive em Nova York e escreve previsões em seu site desde 1995. Em CLAUDIA, ela publica desde 2013.