As previsões do horóscopo chinês para 2021: ano do Boi de Metal

Falta pouco mais de um mês para o Ano Novo Chinês. Celebrada no próximo dia 12 de fevereiro, a virada de ano traz uma nova regência para 2021: será o ano do Boi de Metal. Mas o que isso quer dizer e quais as influências para os signos?

Segundo o astrólogo Brendan Orin, do Astrocentro, o Boi é um signo que tem como características marcantes o trabalho duro, apego às tradições a necessidade de buscar segurança e estabilidade por meio de disciplina e regras de conduta. O elemento metal, diz Orin, é o elemento da criatividade, inovação, fascínio pelo novo e tem um apelo futurista e tecnológico.

“A soma desses dois elementos por si só já mostra que 2021 será um ano marcado por desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, enfoque no mercado financeiro e na busca pelo crescimento profissional, reconhecimento e conquistas materiais”, diz o astrólogo.

As virtudes necessárias para atravessar bem 2021 são paciência e perseverança. Não é um ano para apostar no improviso e na sorte. Terão mais chances de sucesso as empreitadas bem planejadas e estruturadas.

“Não se trata de fazer acontecer por meio de decisões tomadas rapidamente, mas de encontrar o ponto ideal em que a repetição leva à perfeição. Quem agir dessa forma encontrará a prosperidade”, diz Orin.

A palavra de ordem é cautela e vale para todos os aspectos da vida, um ano de Boi de Metal pede versatilidade, atenção à intuição e autoconfiança, segundo o astrólogo. “Tradicionalmente o Boi de Metal também representa as mazelas da vida em sociedade: a burocracia, o patriarcado, a responsabilidade, o sistema judiciário, a necessidade do respeito aos limites e ao espaço de cada um”, diz.

Ele lembra que a polaridade Yin do elemento metal traz leveza e mobilidade ao seu conceito inicial ligado a longevidade, durabilidade, resistência, lealdade. “Sendo Yin, essa energia traz ao mundo a possibilidade de utilizar a criatividade para dinamizar as conversas diplomáticas, trazendo harmonia, paz e entendimento. A beleza, as artes e os padrões estéticos serão temas recorrentes em 2021”, prevê Orin.

Um ano regido pelo Boi é mais desafiador para os signos de polaridade Yang, a saber: Tigre, Cavalo e Cão. Também encontrará desafios a pessoa que é do signo oposto ao Boi, que a a Cabra. Esses signos podem experimentar acessos de raiva.

“Os males causados pela falta de tato e eloquência ao expressar o que se sente são praticamente irreversíveis em um ano regido pelo Boi, e isso se reforça com o Metal (permanência) e o Yin (memória)”, explica.

Signos de polaridade Yin mais acentuada, como o Coelho, Cabra e Porco vão se sentir mais criativos no dia a dia. “É uma criatividade diferente, mais ordenada e voltada para as coisas práticas, deixando de lado as fantasias usuais e isso pode ser excelente para a carreira dos indivíduos”, diz.

A seguir confira a previsão completa para todos os signos do horóscopo chinês, feitas pelo astrólogo do Astrocentro, a pedido de CLAUDIA:

Pode esperar um ano rápido, portanto, nada de ficar parado. Seus projetos precisam andar, inclusive os pessoais. Pegando a onda do ano anterior (regido pelo Rato de Metal), os nativos desse signo serão levados pela perspicácia e criatividade. Novidades no Amor irão surgir para os nativos desse signo, mesmo para os solteiros, mas a dica é aproveitar os momentos a dois focando no que pode se tornar duradouro em um futuro próximo.

Boi

Esse é o seu ano. Crescimento profissional, novas oportunidades de carreira, conquistas materiais, estabilidade financeira e muitas coisas prósperas serão realidade em 2021. Você sabe que nada duradouro é facilmente conquistado e, portanto, irá dar seu máximo para atingir seus objetivos, se valendo de toda sua resistência. O amor é bom para as pessoas que buscam se casar, ter uma família ou um relacionamento mais formal, devido ao apego à tradições.

Os nativos do Tigre terão um ano bastante morno e parado, o que não os faz felizes. Tanto no amor quanto no trabalho, a morosidade do Boi deixarão as novidades de lado e isso não é comum para esse signo. Será preciso redobrar a paciência com as outras pessoas, evitando desgastes emocionais. Sua estabilidade como um todo estará debilitada, seja emocional ou financeira, já que seu equilíbrio natural acontece a partir da movimentação rápida.

2021 será bom para o Coelho, e o ideal é que seja um ano de manutenção e busca pela estabilidade. Nada de buscar grandes mudanças, transformações pessoais, novos ares ou carreiras. Mesmo a visita a novos lugares pode ser algo arriscado para você. No trabalho, transformações rápidas trarão o dinamismo que você procura, no amor é preciso avaliar bem as muitas propostas que surgirão no decorrer do ano, mas sem mudar seu estilo ou jeito de ser.

Esse é mais um signo que terá um ano morno. O Boi é imune aos efeitos extasiantes naturais do Dragão, então o nativo que geralmente tem muita sorte e magnetismo pessoal sentirá as coisas mais paradas e difíceis. Você sentirá o desejo de lutar contra as tendências tradicionalistas e castradoras desse ano. No trabalho, mantenha a calma e dedique-se a aprender algo novo, talvez uma especialização. Se está solteiro, não é um bom momento para começar um relacionamento sério, se tem alguém é preciso tomar cuidado com ataques repentinos de ciúme, que revelarão uma fragilidade incomum para seu(sua) parceiro(a).

Não confie demais em sua intuição, nem se valha demais de suas conquistas anteriores. Esse é um ano que pode ser bastante favorável para você, mas no qual será necessário se provar em diversas situações. No trabalho, demonstre suas principais habilidades e tente ser o mais direto(a) possível, sem entrar em atrito com colegas. Cuidado para não sufocar seu par com atenção, carinho e cuidados além do esperado. Será um ano de muita harmonia e realização.

2021 será, de longe, um ano muito melhor do que foi 2020. Ainda não é o ideal para o amor, já que você busca alguém que seja leal e aventureiro ao mesmo tempo, mas será incrível para sua vida profissional e financeira. Com a capacidade de criar em alta, novas ideias e soluções surgirão a todo momento e isso pode trazer sucesso no trabalho e ganhos de dinheiro. Foque em seus objetivos de longo prazo. Cuidado com traição de pessoas próximas, seja algo conjugal ou entre amigos.

Chegamos ao signo oposto ao regente e, com isso, vêm às dificuldades. Cuidado com perdas financeiras, processos jurídicos e eventuais problemas no escritório com pessoas que desejam assumir parte das suas atividades atuais. Dê atenção especial às suas finanças pessoais, evitando gastos desnecessários. Seja prudente e paciente. É preciso ter cautela para não abusar da paciência de amigos, familiares e eventuais interesses amorosos – será um ano difícil, mas você deve enfrentar seus próprios problemas

Com um ano tumultuado pela frente, esses nativos precisam manter a serenidade. No final de toda a turbulência, 2021 será bastante favorável para o Macaco. Fique atento(a) para aproveitar oportunidades no trabalho que precisam de uma rápida tomada de decisão. Algumas despesas inesperadas irão surgir, então vale manter as economias em dia, bem como a agenda de atividades. No amor, aposte em quem se encantar pelo seu humor inteligente e perspicaz – essas relações tendem a ser duradouras se iniciadas nesse ano.

Em um ano mais tranquilo, com boas oportunidades de recuperar as finanças e restabelecer a autoestima, o Galo precisa ser bastante claro quanto ao que deseja das outras pessoas, seja na vida pessoal ou no trabalho. Os relacionamentos são favorecidos para os solteiros, enquanto os casados encontrarão felicidade, tranquilidade e harmonia na vida a dois e no lar. O nativo desse signo colherá frutos que vem plantando há muito tempo. Deve-se ter cuidado com possíveis acidentes domésticos.

É um ano tenso para esses nativos. Acontece que o Cão é amigável, se adapta e sempre olha para o futuro, deixando o passado para trás (que é o seu lugar de direito), enquanto o Boi preza pelo histórico e reputação. No trabalho mantenha seu ritmo em alta para não ter sua posição ameaçada, no amor tente observar mais e agir menos sob a pressão de agradar quem você ama. Cautela é sua palavra para 2021. Evite a postura de criticar demais, mesmo quando a crítica for construtiva – sua opinião deve ser dada apenas quando solicitada.

Bons ventos para esses nativos trazem oportunidades de crescimento profissional e acadêmico. Sua intuição será muito forte e permitirá tomar decisões importantes, livrando você da influência de pessoas mal intencionadas. As coisas são mais lentas no campo afetivo: os solteiros não devem buscar envolvimento rápido, os casados precisam ter cuidado com segredos de todo tipo, falhas de caráter e afins, tudo aquilo que normalmente escondemos. É necessário que o Porco aprenda a lidar com essas suas falhas, ao invés de guardá-las onde ninguém mais pode ver.

Descubra o seu signo no horóscopo chinês

RATO

05/02/1924 a 24/01/1925

24/01/1936 a 10/02/1937

10/02/1948 a 28/01/1949

28/01/1960 a 14/02/1961

15/02/1972 a 02/02/1973

02/02/1984 a 19/02/1985

19/02/1996 a 06/02/1997

07/02/2008 a 25/01/2009

25/01/2020 a 11/02/2021

BOI

25/01/1925 a 12/02/1926

11/02/1937 a 30/01/1938

29/01/1949 a 16/02/1950

15/02/1961 a 04/02/1962

03/02/1973 a 22/01/1974

20/02/1985 a 08/02/1986

07/02/1997 a 27/01/1998

26/01/2009 a 13/02/2010

12/02/2021 a 31/01/2022

TIGRE

13/02/1926 a 01/02/1927

31/01/1938 a 18/02/1939

17/02/1950 a 05/02/1951

05/02/1962 a 24/01/1963

23/01/1974 a 10/02/1975

09/02/1986 a 28/01/1987

28/01/1998 a 15/02/1999

14/02/2010 a 02/02/2011

01/01/2022 a 21/01/2023

COELHO

02/02/1927 a 22/01/1928

19/02/1939 a 07/02/1940

06/02/1951 a 26/01/1952

25/01/1963 a 12/02/1964

11/02/1975 a 30/01/1976

29/01/1987 a 16/02/1988

16/02/1999 a 04/02/2000

03/02/2011 a 22/01/2012

22/01/2023 a 09/02/2024

DRAGÃO

23/01/1928 a 09/02/1929

08/02/1940 a 26/01/1941

27/01/1952 a 13/02/1953

13/02/1964 a 01/02/1965

31/01/1976 a 17/02/1977

17/02/1988 a 05/02/1989

05/02/2000 a 24/01/2001

23/01/2012 a 09/02/2013

10/02/2024 a 28/01/2025

SERPENTE

10/02/1929 a 29/01/1930

27/01/1941 a 14/02/1942

14/02/1953 a 02/02/1954

02/02/1965 a 20/01/1966

18/02/1977 a 06/02/1978

06/02/1989 a 26/01/1990

25/01/2001 a 11/02/2002

10/02/2013 a 30/01/2014

CAVALO

30/01/1930 a 16/02/1931

15/02/1942 a 04/02/1943

03/02/1954 a 23/01/1955

21/01/1966 a 08/02/1967

07/02/1978 a 27/01/1979

27/01/1990 a 14/02/1991

12/02/2002 a 31/01/2003

31/01/2014 a 18/02/2015

CABRA

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

MACACO

06/02/1932 a 25/01/1933

25/01/1944 a 12/02/1945

12/02/1956 a 30/01/1957

30/01/1968 a 16/02/1969

16/02/1980 a 04/02/1981

04/02/1992 a 22/01/1993

22/01/2004 a 08/02/2005

08/02/2016 a 27/01/2017

GALO

26/01/1933 a 14/02/1934

13/02/1945 a 01/02/1946

31/01/1957 a 17/02/1958

17/02/1969 a 05/02/1970

05/02/1981 a 24/01/1982

23/01/1993 a 09/02/1994

09/02/2005 a 28/01/2006

28/01/2017 a 18/02/2018

CACHORRO

15/02/1934 a 03/02/1935

02/02/1946 a 21/01/1947

18/02/1958 a 07/02/1959

06/02/1970 a 26/01/1971

25/01/1982 a 12/02/1983

10/02/1994 a 30/01/1995

29/01/2006 a 17/02/2007

19/02/2018 a 04/02/2019

PORCO

04/02/1935 a 23/01/1936

22/01/1947 a 09/02/1948

08/02/1959 a 27/01/1960

27/01/1971 a 14/02/1972

13/02/1983 a 01/02/1984

31/01/1995 a 18/02/1996

18/02/2007 a 06/02/2008

05/02/2019 a 24/01/2020