Especial astrologia: Previsão para todos os signos em 2021

Os astros avisaram que a transformação seria intensa e atravessamos um dos anos mais difíceis deste século. Essa mudança interna e externa prossegue

Apesar de comemorarmos a virada na noite de 31 de dezembro, o novo ano, para a astrologia, só começa a partir de 20 de março. Ele será regido por Vênus, a deusa do amor, mas nem por isso espere um período meigo e cor-de-rosa. A conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, algo que só acontece a cada 20 anos, e Urano em quadratura com Saturno devem provocar aspectos tensos.

Isso quer dizer que vem por aí outra enorme transformação, um verdadeiro xeque-mate. Tudo será afetado, desde o modo de lidar com as finanças e a carreira até hábitos alimentares e convenções sociais. O resultado deve ser permanente. O conhecido não existe mais. Não há como voltar atrás. Antes de ler as previsões para o seu signo, proponho uma reflexão: quem você quer ser depois de passar por esse processo? O que não faz sentido manter?

Seremos divididos em dois grupos. O primeiro é o dos que resistem às mudanças, que se encontram confortáveis no habitual e não querem aprender. Eles permanecerão no passado, apontando culpados pela própria infelicidade, e enfrentarão um ano ainda mais difícil. O segundo grupo é daqueles que entendem que o crescimento é essencial e que, para construir uma nova realidade, é preciso sair da zona de conforto. Quem não estiver disposto a mudar ficará para trás. Abrace essa chance de se reinventar para encontrar a felicidade no amor ou em um novo trabalho e com dinheiro no bolso.

Áries

21/3 a 20/4

Prepare-se para explorar um caminho de autoconhecimento e de muitas reformulações. A ariana não sairá de 2021 como entrou, pois passará por um grande processo de revisão e reconstrução

Você

As arianas costumam demonstrar sua autoridade por meio de atitudes e acabam intimidando algumas pessoas. Mas em 2021 você se mostrará mais simpática e flexível – e isso não passará despercebido. Aos poucos, irá separar o que deve ser mantido do que vale uma nova versão. O resultado vai surpreender.

Saúde

Talvez sua energia oscile entre vitalidade e cansaço extremo. Cuide da alimentação e faça exercícios, pois são essas práticas que vão manter sua disposição. Perceba quando é hora de parar; nenhum excesso é positivo. Esteja atenta ao que seu corpo pede. Isso pode significar buscar mais atividades ao ar livre, conexão com a natureza e até ficar um tempo sozinha, na própria companhia.

Amor

Sua postura em um relacionamento passará por avaliação. A presença de Urano exigirá menos foco em si mesma e mais no projeto a dois. Que tal compartilhar mais para que a verdadeira harmonia esteja presente sem que um dos lados tenha que se anular? Caso esteja solteira, o interesse por alguém em especial poderá surgir em um lugar inesperado.

Dinheiro

Os astros lhe trarão uma pitada de equilíbrio e estabilidade material em 2021. Com o objetivo de garantir uma reserva financeira você estará mais conservadora e vai querer aplicar em imóveis, terras ou até mesmo em fundos de investimento. Aposte em suas ideias, lembrando que será preciso se manter focada para alcançar metas. Seja estratégica, busque apoio e abra sua mente para ver além.

Carreira

Você vai perceber que características suas serão valorizadas, principalmente sua capacidade de detectar oportunidades que poucos enxergam e tomar iniciativas. Junte a esse estímulo sua criatividade e a vontade de fazer diferente e obterá sucesso na certa. Fica apenas o alerta para que procure se cercar de pessoas que realmente queiram ajudá-la a concretizar todos esses projetos pioneiros do início ao fim, e não atrapalhar seu percurso por inveja.

Touro

21/4 a 20/5

Vênus, regente do seu signo, dará uma ajudinha especial para os acontecimentos deslancharem. Muitas oportunidades estão chegando. Caberá a você agarrá-las para usufruir dos benefícios

Você

O ano de 2021 será crucial para transformar a estrutura da sua vida. Prepare-se, porque ela vai acelerar. O desafio será acompanhar tanta mudança, já que tudo acontecerá rápido. Quem opor resistência irá sofrer até entender que não é possível controlar tudo. Reflita e se organize. Pare de aceitar o que não deve e passe a impor limites, posicionando-se. Assim, você evita chegar ao extremo e explodir.

Saúde

As taurinas gostam de se cuidar, de se vestir bem e aproveitar os prazeres que a vida lhe oferece, o que é ótimo. Só tenha cuidado para não cair no exagero e enveredar por caminhos pouco benéficos. Experimente, em vez disso, adotar novos hábitos e fazer cursos que lhe tragam bem-estar, como de culinária, ioga ou de consultoria de imagem, para evitar excessos no guarda-roupa.

Amor

Se está sozinha, aproveite sua capacidade de atrair olhares e exalar charme, pois viverá uma intensa história de amor. As comprometidas devem investir no fortalecimento da relação a dois, deixando a união cada vez mais sólida. Aventure-se em novas experiências com seu par.

Dinheiro

Você não é desregrada com as finanças. Pelo contrário, costuma guardar dinheiro e ter à mão quando precisa. Mas, em 2021, algumas situações vão levar a maiores gastos. O indicado é manter tudo registrado para não perder o controle. Ganhos inesperados poderão surgir, provavelmente ligados às áreas de moda, estética, arte, vendas ou até de serviços diplomáticos.

Carreira

Este é o momento para impulsionar sua vida profissional. Você terá tudo para crescer, expandir e alcançar aquela promoção tão sonhada ou levar seu empreendimento a um novo grau. Seus colegas de trabalho e sua chefia irão prestar mais atenção em você. Invista em estudos, conquiste novas habilidades e se destacará mais ainda. Essa dedicação poderá gerar conflito em relacionamentos pessoais; portanto,

vale uma boa conversa com o parceiro.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Será um ano de emoções, com alguns altos e baixos. Surgirão oportunidades e desafios também. Para ir além, as geminianas terão que desenvolver o foco e se dedicar. No final, valerá a pena

Você

Sendo este um ano de muitas transformações, você precisará manter os pés no chão. Contanto que se organize, poderá conquistar a sonhada liberdade e o que mais desejar. Lembre-se de que nunca é tarde para aprender. Experimente fazer cursos ligados não só à sua profissão mas também ao autoconhecimento.

Saúde

Acumular muitas tarefas pode afetar sua saúde. Aprenda a delegar, a dizer não e a planejar corretamente o seu tempo disponível. Evite deixar as coisas para a última hora. Assim você não passa por estresse desnecessário. Quando estiver se sentindo hiperativa, com a cabeça atribulada, faça uma atividade física – ela é uma poderosa aliada para extravasar.

Amor

Em 2021, a razão cederá, abrindo mais espaço para a emoção. Talvez você estranhe esse novo cenário, mas ele fará com que mais pessoas se aproximem de você. Se está solteira, sentirá seu magnetismo atrair figuras interessantes que podem se tornar um grande amor. Evite apenas depositar muita expectativa para não se decepcionar depois. As comprometidas deverão curtir profundamente a vida a dois, propondo experiências e aventuras para o par.

Dinheiro

O mapa astral exerce grande influência nas nossas características. Em geral, as geminianas não lidam bem com dinheiro, e ele tende a sumir rapidamente. Só que, neste ano que se aproxima, os astros vão instigar você a criar um sistema para colocar as finanças em ordem e, quem sabe, poupar. Busque inovar – sem perder a noção da realidade – e verá a prosperidade aumentar.

Carreira

As habilidades que a trouxeram até aqui não serão as mesmas que a levarão além. Então é hora de se aprimorar. Um curso poderá trazer excelente retorno. Também é o momento de traçar metas e objetivos. Faça networking, peça recomendações e vá atrás do seu potinho de ouro.

Câncer

21/6 a 21/7

O ano de 2021 vai testar todo mundo. Sairá vitorioso quem conseguir encarar o que vem aí sem fugir da raia. Mantenha a cabeça erguida e siga em frente. A família e os amigos podem dar aquela forcinha quando necessário

Você

Nem sempre você será capaz de manter a paz e a harmonia com todos à sua volta – e tudo bem. Os desentendimentos e o perdão fazem parte da vida e nos dão senso de propósito. Busque a lição oculta por trás das situações. Se não conseguir por si mesma, lembre-se de que pedir ajuda é uma atitude inteligente. As emoções e os relacionamentos são ferramentas didáticas que nos tornam pessoas melhores. Não coloque obstáculos; encerre

ciclos conflituosos.

Saúde

Dê mais atenção a si própria. Seu corpo vem pedindo. Investigue mais a fundo questões recorrentes que podem estar prejudicando-a e veja se é possível colocar um ponto final. A natureza é ótima aliada para quem busca se revigorar e relaxar. Dedique a você o mesmo cuidado que oferece àqueles que ama. Aprenda a se proteger e a manter a energia do lar em alta. Cozinhar pode ser um bom hobby – experimente algumas aulas online se não souber por onde começar.

Amor

Os momentos íntimos serão muito prazerosos. Você e seu par terão inúmeras oportunidades para realizar fantasias a dois. As solteiras estarão com o sex appeal mais forte do que nunca e atrairão diversos olhares. Dê uma chance a quem lhe despertar uma sensação diferente, pois uma linda história poderá surgir com direito a parceria e aventuras.

Dinheiro

Tenha cautela com documentos que requeiram sua assinatura. Convém pedir ajuda a um advogado ou especialista na questão em pauta antes de fechar o negócio. Você deve receber um valor inesperado de terceiros, talvez até uma pequena herança. Invista em áreas prósperas, como as de imóveis, decoração e cuidado com o bem-estar do outro.

Carreira

Avalie seu nível de satisfação com a vida profissional. Seu trabalho vem sendo reconhecido e você está recebendo o retorno financeiro que merece? Caso a resposta seja negativa, pode ser a hora de pensar em uma transição. Nesse caminho, cautela e planejamento são as palavras de ordem.

Leão

22/7 a 22/8

Finalmente os bons ventos sopram para seu lado, trazendo novidades promissoras. Entre elas oportunidades na carreira com possibilidade de muito sucesso, expansão com equilíbrio e mais leveza

Você

Foque apenas na sua voz interior. Não dê ouvidos ao que os outros dizem, pois palavras invejosas tendem a minar a autoconfiança. Também não permita que seus valores sejam corrompidos. Cada obstáculo é uma lição a ser aprendida e trará evolução.

Saúde

Você tende a dar o seu melhor sempre, em tudo. Isso, porém, às vezes leva ao desequilíbrio, e a sua saúde acaba pagando a conta. Não deixe que esse padrão se repita em 2021. O segredo é ter tudo acertado previamente, com datas e entregas possíveis. Se o estresse aparecer, recorra a hobbies, atividades recreativas e até mesmo artísticas para retomar seu eixo. Descanse e espaireça deve ser o seu lema. Se for viável, viaje para um lugar próximo e tranquilo.

Amor

Leoninas são extremamente magnéticas e viverão muitos momentos românticos em 2021. As solteiras vão aproveitar esse clima de paixão. As comprometidas devem dar um passo além, oficializando a união ou até mesmo resolvendo aumentar a família. O mais importante é não perder a oportunidade de se encantar novamente por quem está ao seu lado.

Dinheiro

Criar projetos, montar parcerias com experts em diferentes áreas e traçar metas com lucidez e realismo serão atividades rotineiras em 2021. Quando bem realizadas, trarão uma boa quantia de dinheiro para sua conta. Entenda que há talentos seus adormecidos pedindo passagem. Deixe que aflorem. Use a criatividade. Algumas ideias lucrativas podem surgir com seu par. Este é um ano de colheita, mas também é importante para acumular riqueza. Planeje como pretende investir o valor – e não espere muito para colocar em prática.

Carreira

Sociedades vão exigir atenção extra. O sucesso delas dependerá de comunicação límpida, sem confusões ou egoísmo. Deixe as regras transparentes e coloque tudo no papel para oficializar; assim evitará inconvenientes. Fora isso, você tem tudo para conquistar promoções, reconhecimento e muito sucesso. Entre no jogo sem medo.

Virgem

23/8 a 22/9

Não que 2020 tenha sido fácil para os outros signos, mas exigiu mais perseverança das virginianas. O próximo ano tende a ser diferente. Bastarão alguns cuidados pontuais para que muitas coisas voltem a fluir

Você

Aprender, reinventar-se e fazer diferente serão demandas recorrentes em 2021. Transformação é a palavra da vez. Esteja aberta aos novos ciclos, que surgirão em diversas áreas. A adaptação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Reveja crenças, dialogue com as pessoas de seu convívio e descubra como pode ir além.

Saúde

Mudanças impactam diretamente nosso bem-estar. Preste atenção nas alterações em seus hábitos alimentares e na prática de exercícios – uma rotina saudável é essencial. Um ambiente de trabalho estressante e tenso também afeta o organismo e prejudica a produtividade. Não se envolva em situações polêmicas e cansativas; lembre-se de que a saúde mental também é importante.

Amor

A sintonia é essencial em um relacionamento, assim como a compreensão. Não permita que questões do dia a dia impactem sua parceria. Então, não brigue pela louça suja na pia ou pelo lixo cheio a ponto de prejudicar profundamente os laços entre vocês. Evite críticas repetitivas e coloque-se no lugar do outro. As solteiras devem encontrar aventuras românticas onde menos esperam, como no escritório.

Dinheiro

As oportunidades de ganho estarão fortemente relacionadas a seus esforços em se aprimorar, estudar e ampliar sua rede de contatos. Coloque seus objetivos no papel e trace metas para alcançá-los. O resultado aparecerá quando você agir. Existem várias maneiras de conduzir as finanças, mas é preciso abrir a mente para isso. Seja estratégica.

Carreira

Mantenha-se na dianteira, tome iniciativas e não tenha medo de compartilhar conhecimento. Quando nos propomos a atuar por um ambiente harmônico, todo mundo sai ganhando; a rede de cooperação é muito benéfica. O que não está dando certo precisa de uma nova solução, pois as velhas maneiras já se mostraram ineficientes. Então tenha paciência e seja mais flexível. Muitas oportunidades podem surgir por meio de novos contatos.

Libra

23/9 a 22/10

Vênus, regente do seu signo e de 2021, abrirá portas, provocando mudanças poderosas em sua vida. Faça uma revisão, avalie quais setores precisam de atenção e dedique-se a colocar as finanças em ordem. A felicidade será constante

Você

Antes de se apaixonar por alguém, é preciso se amar; senão, a relação vira uma grande cilada. Você é a base, o ímã que atrai tudo. Portanto, se pensa que só encontra pessoas enroscadas e que não tem sorte nessa área, reflita sobre a sua responsabilidade nisso. É dentro de você que estão as respostas. Procure trabalhar essa questão, pois você merece o melhor.

Saúde

Muito cuidado com os abusos gerados por uma rotina de vida intensa. Preste atenção na alimentação e, com a chegada do verão, não se esqueça de se manter hidratada. Para que a saúde mental não afete a física, reconheça seus sentimentos. Ter um hobby é sempre bom, mas reserve também um tempo para descansar.

Amor

Seu charme estará ainda mais potente, atraindo paqueras e levando a momentos picantes. A sensualidade permitirá que você inicie um relacionamento ou que reforce o já existente. Que tal investir na intimidade com seu par? Essa reaproximação poderá inaugurar um novo ciclo na vida a dois. Caso sinta que não há possibilidade de um recomeço e que a parceria perdeu o significado, talvez seja a hora de pôr um ponto final.

Dinheiro

Librianas gostam das coisas bonitas e sofisticadas e amam curtir a vida. Em 2021, essa postura tende a se intensificar, fazendo com que você extrapole seu orçamento. Para evitar apuros com o saldo negativo, procure reorganizar as finanças. Separe o dinheiro tendo diferentes setores em mente e não deixe uma área compensar a outra. Assim, você chegará ao final do ano com as contas em ordem e até conseguirá investir uma parte do que ganhou.

Carreira

Você é movida a paixão e, nas questões de trabalho, não seria diferente. Tente mostrar aos outros a sua visão e despertará neles a mesma capacidade de amar o que faz. Essa característica encantadora fará com que as portas se abram para você. Use a criatividade e alie-se a parceiros legais para realizar grandes projetos. Defina o que deseja alcançar, que retornos espera e persiga-os.

Escorpião

23/10 a 21/11

É preciso solucionar de vez certas situações antes de iniciar outra fase. Avalie quais áreas da sua vida precisam dessa transformação. Ser honesta com você mesma será determinante para tornar o novo ano mais tranquilo

Você

Na busca pela felicidade, não aprendemos a olhar primeiro para nós. Portanto, com frequência procuramos respostas e satisfação em outras pessoas e, se não encontramos, colocamos a culpa nelas. Esse erro recorrente nos insere em um ciclo vicioso, pois a resposta está dentro, e não fora. O ano que vem aí é o da grande mudança e vai exigir coragem para encarar o que não está bem. O mergulho promete ser profundo, mas permita-se fazê-lo.

Saúde

Autoboicotar-se leva ao adoecimento. Quando você nega as consequências de suas ações e seus desejos, seu corpo mostra a insatisfação. Cada dor carrega um significado oculto. Ouça o que seu organismo tem a dizer e seja honesta ao tomar decisões. Não cancele o check-up e se cuide. Adote uma rotina mais saudável, com alimentação equilibrada e exercícios.

Amor

As paixões até surgem despretensiosas, mas algumas possuem o potencial de se tornar grandes histórias de amor. Nesse setor, o ano de 2021 promete; então vale arriscar. A sexualidade estará intensa, proporcionando momentos excelentes a dois. Uma revolução deve acontecer nas relações, oferecendo apenas dois caminhos a ser seguidos: ou o fortalecimento dos laços, com a renovação dos votos, ou a ruptura total. Cuidado com o excesso de carência.

Dinheiro

O ano trará ótimas oportunidades de ganhos financeiros, que impactarão sua família. Talvez seja o momento de conquistar a casa própria. Para isso, será necessário se organizar, manter as contas em dia e não extrapolar nos gastos.

Carreira

Parcerias com pessoas confiáveis trarão belos resultados e promoções. É importante, porém, que as regras da sociedade estejam bem estabelecidas – mesmo que o sócio seja um colega – para que as expectativas se cumpram. Liberte sua criatividade e busque oportunidades além dos muros. Se surgirem familiares interessados em colaborar com você, analise friamente e fique atenta.

Sagitário

22/11 a 21/12

Os anos de restrição ficaram para trás. Prepare-se para tempos de expansão e crescimento. As mudanças trarão boas surpresas. Aproveite e se jogue com o coração aberto

Você

Estar aberta a transformações é fundamental, especialmente em um ano de transições. Para as sagitarianas – conhecidas como as eternas estudantes do zodíaco –, isso é algo natural. Você vai perceber que as lições virão de trocas e debates com pessoas também. Claro que é importante filtrar o que chega, mas lembre-se de que tudo que vem até você ou provoca evolução ou inspira.

Saúde

Sua vaidade estará alta com a energia do ano novo, mas não deixe que excessos afastem você do equilíbrio. Considere uma rotina alimentar e de exercícios mais regrada. Isso não quer dizer uma dieta chata, mas um meio-termo saudável e prazeroso. Atividades ao ar livre podem oferecer as pausas necessárias.

Amor

Seu espírito aventureiro faz toda a diferença em um relacionamento. Para as comprometidas, isso significa adicionar uma dose de novidade à rotina para não cair na mesmice. As solteiras encontrarão alguém que ficará encantado por essa característica, que ame estudar, viajar, explorar o desconhecido. A renovação de espírito é uma jornada de autoconhecimento que pode ser lindamente aproveitada a dois ou que mostrará que a união não tem futuro.

Dinheiro

Muitas oportunidades surgirão para deixar sua conta bancária bem recheada. Mas cuidado com gastos extravagantes, principalmente com pessoas que você ama e com viagens. Busque conhecimento para inovar e ser pioneira, aplique esse aprendizado em um empreendimento e verá o fluxo de caixa crescer.

Carreira

Sua mente estará fervilhante de ideias, principalmente depois de ler ou conversar com pessoas de outras culturas, conhecer lugares. Quando saímos da rotina, percebemos novas possibilidades. O desafio será sistematizar e criar processos para que os sonhos sejam concretizados. Cerque-se de pessoas produtivas, práticas e objetivas para fazer acontecer. Vocês vão conquistar respeito e admiração.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Pode respirar aliviada: 2021 chega trazendo oportunidades incríveis para sua vida deslanchar. Transformações são certas e os novos cenários prometem dinheiro, amor e realização

Você

Nem sempre é simples realizar mudanças, mas neste ano elas serão necessárias. Em 2020, você muitas vezes sentiu que perdia o chão sob seus pés. Agora, poderá escolher o solo em que irá semear. Não pense que está atrasada, o tempo de florescer é muito individual e o que for pra ser se concretizará. Seja persistente, foque nas suas metas e siga o jogo sem opor resistência.

Saúde

Diante de tantas possibilidades, você talvez negligencie a saúde. Sua rotina diária pede atenção. Como está sua alimentação? Você abriu espaço na agenda para se dedicar aos amigos e familiares ou para descansar sem se sentir culpada? Tudo o que é demais faz mal, mesmo que seja uma atividade de que você goste muito. O grande desafio da vida é encontrar o equilíbrio.

Amor

Expressar sentimentos não é algo fácil para os capricornianos, mas é muito importante e deve ser exercitado. Se você pretende estabelecer uma relação frutífera, saiba que essa postura facilita a aproximação e evita frustrações com seu par. As comprometidas entrarão em um forte ciclo de paixão, que levará até à renovação de votos. Com tanto prazer em jogo, ouse se abrir e demonstrar o que passa no seu interior.

Dinheiro

O ano promete mexer com suas finanças. O grande workaholic do zodíaco será inundado de oportunidades que dependerão da sua iniciativa e persistência para gerar ganhos. Atitudes impulsivas, porém, comprometem imediatamente toda essa construção. Tome cuidado para que o aspecto emocional não atrapalhe suas vitórias.

Carreira

Seu esforço para desenvolver ou reestruturar projetos será notado por colegas e chefes e a recompensa virá. Tenha paciência. Invista em seu aprimoramento e firme alicerces sólidos para que o negócio possa lucrar. Mostre seu valor e reforce-o constantemente sem medo de parecer orgulhosa. Só evite manter pontos de vista rígidos, pois nem sempre o mesmo caminho traz resultado.

Aquário

21/1 a 19/2

Será difícil não notar sua autenticidade em 2021. Procure manifestá-la com sabedoria e amor tanto na vida pessoal como na profissional. Desse equilíbrio virão muitos resultados positivos, basta acostumar-se a racionalizar as escolhas

Você

Em um ano marcado pelos feitos de Saturno, seu planeta regente, será difícil ficar imune a todas as mudanças. Você estará ainda mais criativa, desejando manifestar sua individualidade, mas não se deixe levar apenas pelo ímpeto. Nutra os laços que são importantes para você.

Saúde

Seu comportamento hostil pode acarretar alguns inconvenientes e afetar sua saúde. Respire fundo, trabalhe sua tolerância e aceitação. Imponha limites, mas de forma mais branda, sem transformar tudo em briga. Procure fazer caminhadas, passeios ao ar livre e conversar com os amigos.

Amor

Você estará muito mais amorosa e carinhosa, o que renderá momentos incríveis a dois. As solteiras poderão conhecer alguém interessante por intermédio de amigos ou verão um romance se transformar em algo sólido. Se estiver em um relacionamento firme, talvez ache falta de curtir um pouco a liberdade. Isso não é errado nem deve atrapalhar a relação. Afinal, todo mundo precisa de momentos a sós. Mas tenha certeza de que seu par compreende sua vontade e não se sente negligenciado.

Dinheiro

Ter liberdade para investir no que quiser e como quiser, sem dar satisfação a ninguém, exige organização de gastos, cálculo de custos e saber economizar. Quando tiver acertado suas finanças, olhe para o próximo. Todas as pessoas têm necessidades básicas, mas o acesso não é igual. Como você poderia ajudar quem está em situação de vulnerabilidade?

Carreira

O sucesso profissional envolve assumir compromissos e manter a criatividade ativa e estar sempre pronta a aprender coisas novas. Se não conseguir dar conta de alguma tarefa sozinha, peça ajuda. Não guarde tudo para si. Procure pessoas que estejam dispostas a dialogar e trocar ideias. Afinal, de nada adianta um projeto se ele não se realiza.

Peixes

20/2 a 20/3

É hora de cortar laços com o passado e de lançar-se ao futuro, semeando o presente. Cada escolha refletirá na expansão ou estagnação da vida. Ter lucidez ajudará a estabelecer os alicerces para que os resultados das mudanças sejam duradouros

Você

Mudar, para você, é passar por um processo de autoconhecimento, é responder ao chamado para a próxima missão. Pare e reflita sobre o rumo que está tomando. Você está se baseando em escolhas suas ou deixando-se influenciar por outras pessoas? Se permitir que simplesmente a vida leve você, não chegará ao lugar que sempre sonhou.

Saúde

Caso você se coloque repetidamente no lugar de vítima, vai sentir os impactos na saúde e acabará descontando na comida ou em outros vícios. Assuma seu lugar de protagonista! Não lute contra as emoções, mas saiba tirar o máximo de cada lição. Se precisar, peça ajuda. Não há nada de errado nisso.

Amor

Flertar é uma arte que você dominará bem este ano e que lhe proporcionará conexões maravilhosas e paixões intensas. Mas não se deixe levar pelas emoções nem coloque a pessoa em um pedestal porque nesse caso a frustração, quando ocorre, tende a ser maior. Se já tem um parceiro, deve praticar repetidamente o exercício de se colocar no lugar dele, o que não significa colocá-lo em primeiro lugar. Afinal, a prioridade é você. Não impor limites necessários pode culminar em término da relação.

Dinheiro

Um dos aprendizados deste ano é lidar com dinheiro. Primeiro, olhe para seus gastos, veja onde pode economizar e escolha no que vai investir. Se não souber o que está fazendo, procure alguém que possa oferecer ajuda. O Universo está lhe dando a possibilidade de melhorar suas finanças. Então empenhe-se em fazer isso acontecer. Use sua criatividade para elaborar potenciais situações de lucro.

Carreira

Só quem conseguir ser honesta consigo mesma e mudar o que a incomoda sairá vitoriosa de 2021. Reflita sobre seu local de trabalho. Ele atende às suas necessidades? Você se sente realizada com o que faz? Se a resposta for não, comece a planejar com cautela sua transição. Busque algo com que se identifique mais e faça os cursos necessários.