Marcello Costa assina beleza da TA Studios com foco em tranças

O segundo dia de São Paulo Fashion Week está a todo vapor, repleto de desfiles e novidades para o mercado da moda brasileira. Mas por trás de uma passarela de sucesso está uma produção de beleza impactante, foi o caso da TA Studios, que mostrou sua coleção “Imperadora” nesta quinta-feira (09). O desfile foi tomado por composições inspiradas na clássica carta de tarô, buscando mostrar o poder da mulher, contando com peças de alfaiataria confortável, vestidos florais e até looks all jeans. Outro destaque, no entanto, não ficou nas roupas: as tranças apresentadas na passarela renderam elogios.

Cabelos trançados intrinsecamente, desde box braids até uma simples trança francesa, foram a escolha de Marcello Costa (@bymarcellocosta), beauty artist responsável por traduzir a força da coleção também na beleza.

“O título da coleção é ‘Imperadora’ – que nem as cartas de tarô – então se trata de um desfile de empoderamento feminino. Trança é a coroa, que traduzindo para a carta de tarô, é poder e empoderamento. E, ao mesmo tempo, a marca é carioca e o casting inteiro reflete isso”, conta Marcello, em exclusiva sobre seu processo criativo.

O stylist ainda dividiu com a Claudia que, neste ano, o time de beleza não contou com nenhum cabeleireiro, tendo uma equipe formada unicamente por trancistas.

“Para escolher cada estilo de trança a gente fez da mesma forma que os estilistas da coleção se inspiraram, baseado nas energias e, claro, no formato de rosto. Mas a gente manteve a individualidade de cada uma das modelos”, reflete sobre o trabalho para a TA.

Assim, na passarela fomos surpreendidos pela verdadeira identidade brasileira, valorizando e ressaltando a beleza dos cabelos cacheados e ondulados.

Um momento que saiu das tranças que Costa mostrou para a Claudia foi o fechamento do desfile, onde uma das modelos saiu desfilando em ritmo de dança – e mostrando seu poder – com um vestido all jeans. Mas o que roubou a cena foi o seu cabelo no estilo all natural, que se balançava dentre cada passo.

“O que a gente está tentando fazer nesta temporada no quesito beleza é a pele espelhada com um batom vermelho”, revela sobre sua aposta na maquiagem centralizada no batom vermelho – que a gente tem visto bastante nos primeiros dois dias de SPFW. E também perguntamos quais são as apostas favoritas de Costa no mundo das tranças, apostando nas nagô e nas box braids para o verão brasileiro.