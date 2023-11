As dicas de iluminador de Marcello Costa, Ricardo dos Anjos e mais

A SPFW está quase chegando ao fim, tendo seus últimos desfiles neste domingo (12). E, apesar de já estarmos sentindo saudades dos looks e das grandes apostas de moda, o que não faltou nos últimos três dias foram inspirações de qualidade para se jogar no universo da maquiagem. Entre as grandes produções de beleza de marcas como Marina Bitu, Soude Algodão e Artemisi, o que impactou foi o iluminador delicado e feito com expertise nas modelos, que brilhavam com um viço natural na luz da passarela.

O iluminador entrega um toque de sofisticação às maquiagens e, quando aplicado da forma certa, traz à pele um efeito saudável e luminoso, mas a verdade é que não é fácil de aplicar. Quando mal empregado, o iluminador acaba exagerado, mostrando as partículas de brilho.

E como acertar? Quem entrega as melhores técnicas e produtos são Marcello Costa, Ricardo dos Anjos e mais maquiadores direto da São Paulo Fashion Week:

Glow para semanas!

“Aqui na passarela da Sou de Algodão, a gente está trazendo uma beleza com uma pele super natural, mas que tem muito glow e pouquíssima correção, porque queríamos deixar em evidência textura de pele natural”, conta Ricardo dos Anjos, que assinou a beleza do desfile do movimento.

Ele conta que apostaram no uso de iluminadores cremosos sem partículas cintilantes, deixando o acabamento do produto sem aquela sensação de giz.

E a Sou de Algodão não foi a única a trazer destaque ao cintilante natural da pele! A beleza da TA Studios, assinada pelo beauty artist Marcello Costa, ressaltou o poder da pele espelhada, com um glow que homenageou o sol do Rio de Janeiro.

“Eu sempre recomendo, principalmente para o verão, iluminadores cremosos, porque aderem melhor à pele. Geralmente, o pó ou compacto ‘senta’ na pele e não é necessariamente aderido, ficando bem carregado”, completa Costa.

Técnicas para um iluminador perfeito

“Se você não tem um iluminador maravilhoso, aconselho usar algo com textura oleosa, mas que não derreta com facilidade. Então uma manteiga de cacau é interessante para fazer esse iluminado molhadinho, por exemplo, porque ela não vai ficar dissolvendo”, recomenda Ricardo para quem está começando a se aventurar no universo do cintilante.

Por isso, é sempre ideal procurar produtos cuja textura não mude com a presença de calor – que faz parte do dia a dia do brasileiro, não é mesmo? – e recomendando, principalmente, a utilização de produtos cremosos.

“O ideal é não estar com uma pele muito pesada por baixo do seu iluminado, é interessante estar com a pele o mais natural possível, porque assim não se cria atrito de produto em cima de produto”, aponta o beauty artist responsável pela beleza da Sou de Algodão.

E quando perguntamos sobre seu produto cintilante favorito, Ricardo respondeu sem pensar duas vezes: o Duo Stick No Filter – Blur and Glow da Vic Beauté.

Dentre outras dicas que pegamos direto dos backstages da SPFW, Nivea da Silva Aguiar – que fazia parte da equipe de beleza de Costa – conta que sua dica de ouro é sempre começar dando algumas batidas leves no pincel após passar no iluminador em pó. “Quando a gente pega a pincelada direto da paleta fica aquele excesso que deixa uma textura de giz. Quando você dá uma batidinha e vem com o pincel levemente não fica aquela coisa forçada”, divide.

