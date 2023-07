Max Weber dá 3 dicas para usar batom vermelho

Na última segunda (03), a Avon fez parte da 6ª edição do Contaí Summit, um evento focado em empreendedorismo da comunidade LGBTQIAPN+. Neste ano, a marca trouxe palestra e workshop para estimular a aprendizagem do público. Além de contar um pouquinho sobre como foi, trouxemos as dicas de uma profissional da área.

No painel “Essa é minha cor, esse é meu vermelho”, a expert de beleza Max Weber, que já maquiou grandes nomes como Naomi Campbell, e a jornalista e apresentadora Cris Guterres falaram sobre o batom vermelho ser também uma ferramenta de poder, autoestima e expressão identitária. Depois dele, Max comandou um workshop profissionalizante de maquiagem com o propósito de gerar empregabilidade para a comunidade.

A história de Cris com o batom é recente: “eu tinha medo de usar batom vermelho. Quando vi Lupita Nyong’o, uma mulher preta retinta, com a boca vermelha, fiquei deslumbrada e passei a aplicar nos meus lábios a cor.” Max, por outro lado, usava escondido a noite quando começou a se maquiar. “O batom me dava poder, me dá poder”, conta ela, que completa: “a importância da maquiagem é trazer autoconhecimento, autoestima e empoderamento”.

Vamos às dicas?

Para maquiagens belíssimas, a expert passou algumas orientações, que servem tanto para quem começou a se maquiar agora, quanto para quem é amiga do pincel há anos.

Não tenha medo da cor + busque acender sua pele

“Qualquer tom vai te favorecer se você entender o que está vestindo e qual efeito quer causar”, diz Max. Ela sugere acender a pele, usando cores que tornam seu lábio mais poderoso. Para descobrir qual traz esse efeito para você, só testando! “Isso ilumina até a alma.”

Dia x noite

Se a intenção for uma boca mais chamativa, em um evento à noite, por exemplo, as cores mais abertas ganham vez: “Vai no vermelho bombeiro, minha filha”. Agora, se preferir um visual sóbrio, vai nos tons fechados, segundo orientação da especialista. “Para quem busca uma bronzeada, os alaranjados trazem essa característica.”

Para uma maquiagem básica

Pode parecer impossível criar um look básico usando batom vermelho, mas a verdade é que é mais possível do que parece. “Você pode apenas preparar a pele e fazer a boca com um vermelho mais fechado. Aliás, é muito legal que essa cor acaba destacando os dentes, dando a impressão de que são mais brancos”, termina Max.