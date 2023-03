7 delineados coloridos para te fazer sair do óbvio

Maquiagens com olhos em tons vibrantes e que fogem do usual sempre foram comuns em desfiles de moda – e, nos últimos anos, esses makes se tornaram mais populares. A série Euphoria e o Tiktok, aliás, são responsáveis por parte desse crescimento. Podemos somar também a pandemia – afinal, com os lábios escondidos, os olhos ficavam responsáveis por entregar todo o foco. Já pensou em aderir, mas ainda não se sente segura? Então saiba que o delineado colorido pode ser seu grande aliado!

Por que um delineado preto básico, se é possível jogar uma cor? Não é preciso nem mesmo ir muito longe: um toque sutil de cor pode levar o make do patamar de simples para o sensacional. Além de fácil, o recurso também torna a cor mais possível para os mais variados ambientes, até mesmo o trabalho.

Delineado azul escuro

Para entrar no universo dos delineadores coloridos, dá para investir em cores mais escuras e ir aos poucos. Antes de fazer um traço gatinho laranja, você pode explorar tons neutros, ainda que tenha um fundo de cor, como verde militar, azul escuro ou até vinho.

Cor apenas nos cantos

Brincar com as cores apenas nos cantos internos e externos dos olhos também é um passo seguro para quem está começando agora a se aventurar do lado colorido da força. Você pode usar tons mais brilhantes com parcimônia, ou continuar nos escuros.

Delineado colorido rosa com make nude

Um delineado colorido pode elevar seu look e isso não vale apenas para produções festivas. É uma forma de quebrar uma roupa mais séria, por exemplo, ou até salvar uma que esteja muito básica. Quem disse que o cotidiano também não pode ser divertido? Para não assustar, faça o restante da maquiagem mais neutra, com tons de nude.

Delineado colorido amarelo

O amarelo costuma ser uma cor pouco usada na maquiagem – mas é muito possível no delineado! Aposte no gatinho clássico feito com a cor, que é vibrante e divertida.

Delineado duplo

Para destacar ainda mais a cor, também é possível investir no delineado duplo, colocando o preto mais rente aos cílios. Isso é especialmente interessante para opções como o lilás, o amarelo e o azul clarinho, que costumam ser menos pigmentados.

Delineado e cílios coloridos

Quer ousar um pouco mais? Então vai com o mix de delineado colorido + máscara para cílios na mesma cor.

Delineado colorido gráfico

A criatividade não tem limites! Além de cores, explore diferentes traços, como delineados gráficos e flutuantes. É possível ir dos mais exagerados e também nos minimalistas:

Delineado colorido invertido

E uma corzinha na linha d’água? Um delineado invertido pode ser tão impactante quanto o gatinho e, sem dúvida, sai do básico.