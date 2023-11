Sou de Algodão comemora os 150 anos do jeans na SPFW N56

Nem só de tendências se faz a São Paulo Fashion Week – na semana de moda, há também espaço para a celebração dos itens que marcaram para sempre o vestuário. Este é o caso do movimento Sou de Algodão, que transformou o jeans em peça central do seu desfile, realizando um tributo aos 150 anos de história da peça.

Nesta quinta-feira (09), o movimento realizou um desfile exclusivo com 28 marcas parceiras, como David Lee, Dendezeiro, Korshi 01 e Martins, que também contam com seus próprios espaços na programação da semana.

O desfile contou com produção e direção criativa de Paulo Borges, criador e diretor da SPFW, styling por Paulo Martinez e beleza sob o comando de Ricardo dos Anjos.

“O denim é um tecido importantíssimo na linha do algodão, podendo ser 100% algodão ou uma mistura. Além disso, ele é extremamente significativo para a indústria brasileira. O Brasil está entre os cinco maiores produtores de denim do mundo. Então, pra gente, fazia todo sentido trazer um desfile coletivo”, conta a diretora do Movimento Sou de Algodão, Silmara Ferraresi, em exclusiva. Confira tudo sobre a homenagem:

Os destaques do desfile

A passarela foi coberta com um grande tapete de jeans, com uma barreira de algodão separando engenhosamente o espaço. “O sentido era não só fazer um resgate histórico, mas trazer o nosso propósito no movimento. Um tecido democrático, um movimento democrático, que é pra todas essas pessoas, que envolve toda a cadeia, num trabalho coletivo”, revela Silmara.

Continua após a publicidade

A coleção conta com 40 looks exclusivos, marcando a volta do all jeans. Destaque também para o jeans remendado, tem composições perfeitas para o street style.

Um dos looks que mais surpreendeu foi o usado por Milena. A modelo desfilou com uma saia midi, pareada de uma bota de cano médio e uma jaqueta de crochê nas mesmas tonalidades.

Outro item especial foi a saia no estilo ball gown, feita inteiramente de jeans, acompanhada de uma estampa floral. Além disso, a composição foi finalizada com uma jaqueta remendada e repleta de padrões quadriculados.

“No desfile de hoje, vi uma coleção com modelagens modernas e um trabalho vazado que combina perfeitamente com o clima do Brasil. O jeans está sendo reescrito e valorizado nas passarelas”, relata Mara Jager, designer fundadora da Quinta da Glória e parceira do movimento.

“Vamos ter muita brasilidade, que eu acho que é uma marca registrada forte, desses 9 estilistas que estão aí. A gente vai ver coletividade, são muitas marcas. E eu acho que o que mais me emociona são as tecelagens envolvidas”, finaliza Ferraresi. Agora só podemos celebrar o jeans!

Continua após a publicidade