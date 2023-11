Os melhores truques de maquiagem das modelos da SPFW

Elas estampam a beleza das marcas nacionais ‒ e não abrem mão de um truquezinho de maquiagem. As modelos da SPFW têm acesso as melhores dicas de beauté e são experts em transformar o make com pouco. Não poderíamos perder a oportunidade de descobrir quais são os hacks, então perguntamos às profissionais no primeiro dia do evento.

Os truques de maquiagem das modelos da SPFW

Batom como blush e sombra

Batom vai muito além da boca! Pelo menos, essa é a premissa de Mariana Zaupa (@zaupaz). “É meu truque de maquiagem favorito porque é uma opção curinga, preciso de um só produto e acabou”, conta a profissional.

A aplicação de pouco em pouco, criando camadas, é o truque para alcançar a cor que deseja, trazendo o visual de “rostinho saudável” com facilidade.

Produtos dois em um

A paixão pelo prático também é compartilhada por Mikaela Gomes (@mikaelagomess), que não abandona os produtos dois em um. “O hidratante labial como blush fica super natural, eu amo”, diz ela.

Mas é possível ir além: o mercado oferece opções que vão desde protetor solar com cor, capaz de substituir a base e ainda proteger a pele, até sombras que ocupam o lugar de iluminador. Você economiza dinheiro e espaço na necessaire!

Continua após a publicidade

Não deixar a pele matificada

Valorizar o acabamento natural é tendência estabelecida, e quem reconhece isso é Gabriela Nied (@gabriela_nied). “Deixar a pele mais viçosa, com um glow, e trazer esse brilho para seu rosto, sem permitir que ele fique matificado, é o que eu gosto bastante”, conta a modelo.

Para tanto, nada melhor do que separar um bom hidratante, produtos mais luminosos, de preferência líquidos ou em bastão, e pouca aplicação.

Massagem para começar

Retirar o inchaço do rosto é o objetivo de Gabriela Addams (@adamsgabi) sempre que para na intenção de massagear a pele.

“O truque que levo para a vida é fazer a massagem antes de começar a maquiagem”, afirma. É importante realizar o processo com cautela e delicadeza, a fim de não causar prejuízos à pele.

Continua após a publicidade

Creme e lip balm antes de tudo, depois a colinha de sobrancelha

Lindsey Hilario (@iamlindseyhilario) também confia no poder dos passos pré-make. A modelo conta que usar o lip balm e o creme antes de tudo faz total diferença.

O hidratante labial tem tempo para dar o aspecto de saudável para a boca, enquanto o outro consegue preparar a pele para receber a maquiagem.

A sobrancelha para cima, por fim, traz o aspecto de olhar levantado. E há mais uma dica: usar uma máscara incolor, autorizada para sobrancelhas e cílios, é ótimo para ganhar tempo e deixar o efeito natural.