Celso Kamura dá dicas para uma maquiagem perfeita de primavera

Atualizado em 14 out 2023, 11h47 - Publicado em 15 out 2023, 08h37

A estação das flores está entre nós! A gente já ouviu falar tudo sobre as maiores tendências do mercado da moda para a meia-estação, desde as passarelas até os clássicos, mas que tal pensar em uma nova perspectiva? Isso mesmo! Com um período marcado por temperaturas mais altas e maior umidade no ar, a estação pede por algumas mudanças na nossa rotina de beleza – além de algumas novas tendências que vão fazer os seus looks serem ainda mais radiantes. O beauty artist Celso Kamura, do C.Kamura e embaixador criativo da Wella Professionals, dá dicas de maquiagem especiais para a primavera.

Adaptando a maquiagem para a primavera

Todos gostamos de um dia de calor ao lado das melhores companhias, mas vamos admitir que ninguém gosta de sentir a olesidade no rosto quando estamos usando maquiagem, e, às vezes, parece uma situação inevitável com a umidade da meia-estação. “Tanto na primavera quanto no verão, acabamos usando produtos mais simples no make. ‘Tô’ vendo muitos produtos cremosos, ou seja, mais fluídos – tanto na base quanto no blush”, indica Kamura. Por isso, não tenha medo de readaptar a sua rotina, usando menos produtos ou priorizando que sejam de cobertura leve, mas que possa ser construída, se assim você quiser.

O beauty artist também destaca o uso de produtos com sérum, que tragam um brilho natural e que destaca o viço da pele! “Também gosto do tal de strawberry makeup da Hailey Bieber, que nada mais é do que o bom e velho ‘queimadinho de sol’, que é a cara da primavera! Mas para eventos formais que precisam de uma produção extra, também aposto nos makes monocromáticos”, recomenda.

E a abundância de cor chega como uma necessidade da estação! Para isso, opte por delineadores e sombras coloridas, que além de estarem em alta, permitem que a sua imaginação alcance grandes altitudes – desde um delineado básico gatinho até um que esteja rodeado por pequenas margaridas. Para uma produção elegante, é importante lembrar que a chave é o equilíbrio, por isso use técnicas para atingir aquele visual de sobrancelhas ao natural, levemente marcadas e penteadas para cima.

“Também recomendo o uso de batons escuros e com coberturas laqueadas, mas também estamos tendo um boom de lip glosses maravilhosos, que dão aquela corzinha pros lábios sem marcar muito”, acrescenta Celso Kamura com entusiasmo.

Tendências de maquiagem para a primavera

Quem disse que as passarelas só ditam tendências na moda? Se teve uma coisa que vimos nas mais recentes semanas de moda foram produções de maquiagem surpreendentes e que revolucionaram nossas ideias para a estação. “A Prada trouxe os cílios coloridos, que eu amei, e são uma ótima escolha para uma maquiagem de primavera. A boca sessentinha da Versace com gloss, o delineado de Jil Sander, e o batom escuro laqueado da Burberry”, destaca Kamura dentre as melhores maquiagens da temporada, além dos esfumados estendidos de Del Core.

Pensando nas dicas do beauty stylist, outras grandes marcas trouxeram ótimas pedidas de inspiração para a meia-estação, por exemplo, os delineados coloridos e brilhantes feitos pela equipe de beleza da Carven, usando mais tons metalizados. E a pele não fica para trás, pois eles deram destaque à realização de uma pele com glow natural.

Anna Sui se esforçou em trazer looks com uma explosão de cores para as passarelas da New York Fashion Week, se utilizando de tons intensos e vibrantes acompanhados de um delineado divertido, numa pegada mais dos anos 1990. Kamura também destaca o uso de tonalidades pastel durante a estação, o que também foi aproveitado nos desfiles de 16Arlington.

E, claro, não poderíamos deixar de citar uma das tendências que dominou as redes sociais diretamente do desfile da Prada na Paris Fashion Week: os olhos com efeito molhado!

Construa o look de primavera!

Chegou a hora de montar o look primaveral perfeito! Além de usar produtos mais fluidos e cremosos, o estilista também destaca a importância do uso de contornos – podendo ser em pó ou líquido – mais leves, e para quem está se sentindo ousado, o uso de lip balms e glosses coloridos, em tons como o azul, verde e, inclusive, o preto. E o TikTok tem o produto perfeito para o momento, o Gloss Plumping em Stick Squirt, que conta com aquele glow que amamos no gloss, nutre como balm e também traz aquele volumão para a boca (mas fica a dica: não tire demais da embalagem, senão ele inevitavelmente irá quebrar).

Tem medo de usar cor? “Podemos usar cor nos olhos de diversas formas, na sombra espalhada por toda a pálpebra móvel, no delineador, nas máscaras de cílios, mas também podemos usar no batom! Podem ser tons pastel e também podem ser cores vibrantes como o azul, o verde, roxo e laranja…ah, e o amarelo que eu amo!”, recomenda o guru de beleza.

Se você é fã de um bom blush, recomendamos uma tonalidade mais pêssego ou rosa antigo. “Iluminador só se for muito específico ou uma necessidade para o look, devemos lembrar que a pele tem que ser leve e luminosa, o que é diferente de iluminada. Eu optaria por uma base mais luminosa, com um glow mais natural do que o iluminador, ou usar um iluminador em creme”, adiciona Celso Kamura.

“Eu acho que a pele é sempre a protagonista. Uma pele bem cuidada faz toda a diferença. Se eu tivesse que dar uma dica, seria investir no skincare antes do make, usar bons produtos para cuidar da pele. Aí, no make, você pode brincar com uma base mais fluida, um blush cremoso, uma sombra colorida, ou um delineador de cantinho, sobrancelhas penteadas para cima, máscara de cílios, lip gloss e pronto!”, finaliza Kamura com sua dica de ouro para a maquiagem perfeita de primavera.

Então, separa os pincéis e hora da criatividade!