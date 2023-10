Mudança de cor! Por que as bases de maquiagem oxidam?

Você já deve ter passado pela experiência de aplicar uma base de maquiagem nova, ficar impecável na hora e, passado um tempo, observar que a pele ficou alaranjada ou amarelada. Por que isso acontece? Este é um processo de oxidação, que ocorre por diversos fatores, afetando a cor do produto. Para entender mais sobre esse processo conversamos com dois beauty artists, Celso Kamura e Juliana Rakoza, a cosmetóloga Roseli Siqueira, e uma dermatologista, Geisa Costa.

Afinal, por que a base oxida?

A base pode oxidar pela própria interação com o oxigênio e a umidade do ambiente. Os componentes químicos presentes na fórmula, como pigmentos usados para dar cor, que sofrem esse tipo de reação. A presença de outros produtos faciais na pele também podem influenciar nisso. No entanto, é possível ocorrer alterações na cor e texturas que não estão relacionadas ao processo de oxidação.

Isso pode acontecer, inclusive, no processo de fabricação, pontua a cosmetóloga Roseli Siqueira, já que não existe vácuo para barrar a entrada desse oxigênio. “O excesso de luz, principalmente a solar, pode craquelar a base em pó. Nos produtos líquidos ou em creme, podem ajudar a evaporar os ingredientes líquidos, e alterar a textura, ela não vai ter a mesma função de antes, podendo ficar mais pegajosa e de difícil aplicação”, diz. “É um mito dizer que a base oxida em contato com a pele da pessoa”, completa.

Outro ponto citado pelo expert em make Celso Kamura é a influência de outras substâncias que estavam no seu rosto. “A pessoa pode ter usado algum produto antes da base que pode ter alterado a cor, e/ou a base pode ter um pigmento que quando está emoliente é de uma cor e, quando seca, pode haver alteração”, esclarece.

No entanto, a dermatologista Geisa Costa conta que “a base pode reagir com produtos aplicados na pele, mas não chamamos isso de oxidação. É um processo diferente, é uma reação mesmo. E pode mudar de cor se antes da base a pessoa aplicou um primer. Além disso, o uso de ácidos e peelings também podem interferir no resultado da base quando for aplicada na pele”, explica Geisa. Entender a composição da base é muito importante para minimizar a oxidação.

“Os pigmentos utilizados nas bases podem comprometer a saúde da pele, podem oxidar as células e provocar o envelhecimento cutâneo, piorando manchas, rugas e flacidez. Levando até aos casos de câncer de pele, principalmente quando possuem metais pesados, como o chumbo, cromo e níquel. Mica (que pode conferir um brilho para a pele) e dióxido de titânio também estão na lista de substâncias prejudiciais. Vale lembrar que o primer também deixa a pele sensível e ajuda a absorver esses metais pesados”, alerta Roseli Siqueira.

Há como evitar a oxidação da base?

Dá para evitar que a oxidação aconteça? É possível adotar algumas medidas simples, garantindo que o produto mantenha sua cor e textura originais ao longo do tempo. Escolher a base certa para o seu tipo de pele e cor é muito importante, assim como escolher bases com fórmulas livres de fragrâncias e conservantes. “Primeiro optar por produtos de qualidade, ficar de olho nas composições do produto, e depois descobrir o tom certo para a sua pele”, completa Celso Kamura.

Ele recomenda também “uma boa higienização da pele e rotina de skincare, aplicando o produto com uma ferramenta adequada para maquiagem (esqueçam esses vídeos de TikTok, por favor) e armazenar seus produtos adequadamente”. A cosmetóloga indica conservar as maquiagens em local seco e longe da luz solar, o que também evita craquelamento e ressecamento.

