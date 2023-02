Nail arts que devem ser tendência em 2023

No ano passado, Hailey Bieber foi uma das principais trendsetters. Ela nos deixou obcecadas pela glazed donut nails e acredite se quiser, esse estilo vem ganhando novas versões. Mas para você que não aguenta mais os mesmos estilos, temos aqui 6 tendências de nail arts que deveríamos ficar de olho.

Unhas com dupla finalização

O acabamento de maquiagem matte está de volta, com isso temos também o retorno das unhas foscas. Lembra dessa moda de 2010? Pois bem! Essa esmaltação ganhou uma atualização. As unhas com dupla finalização misturam o fosco e o brilhante, ótima solução para quem é indecisa.

Manicure texturizada

Assim como as unhas foscas, as de pelúcia e outras texturas também estavam em alta lá em 2010. Neste ano, aliás, essa febre de imitar diferentes materiais deve voltar com tudo. Imagina ter unhas que imitam o tecido de um suéter ou um tipo de cetim? Esmaltes em gel com finalizações foscas e brilhantes conseguem obter essa aparência de manicure texturizada com ainda mais precisão do que no passado.

Muitas pedrarias

As pedrarias entram nessa leva, criando um relevo nas unhas. Usar strass, folhas metálicas e outros adornos são comuns na manicure, principalmente entre as celebridades. A cantora Rosalía que o diga. Esmaltação com pedras é uma ótima opção para um evento festivo e outras atividades que não exijam tanto de suas mãos, já que esse estilo de manicure costuma ser mais delicado. Recentemente, Selena Gomez usou as disco nails, de uma forma mais minimalista. Com um fundo nude, a unha estava cravejada de pedrinhas, como na foto acima.

As aura nails não são uma novidade, já falamos delas aqui. Essa nail art segue aquela ideia de anéis de humor, populares nos anos 1990. Você mostra o que está sentindo através das cores das unhas. em 2023, elas continuam fazendo sucesso nas redes sociais, em tons ainda mais vibrantes e com maior experimentação de formatos.

Manicure que imita veludo

O glitter não poderia ficar de fora das tendências de 2023 – ainda que o lado fosco e matte da força esteja forte, há espaço para muitos estilos. A esmaltação que imita o efeito do veludo continuará brilhando em 2023. O resultado é obtido com um esmalte magnético, que usa um imã para criar desenhos nas unhas. Fica lindíssimo.

De volta ao básico

Após tantas opções, claro que não poderíamos deixar passar a manicure tradicional. Nem todo mundo gosta de desenhos, pedras, texturas e mix de cores. As unhas naturais, que não exigem muito, também ganharam os holofotes nos últimos meses. Com um efeito glossy, como Hailey Bieber gosta, ou com aparência de que só passaram uma base, como Zendaya e Margot Robbie usaram em recentes premières, o neutro nunca sai de moda.