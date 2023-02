Disco Nails: Inspiração dos anos 1980 na manicure

Vamos deixar as unhas básicas de lado por enquanto? A era das disco nails chegou (ou melhor, voltou?) e foi a gente que pediu, sim! Uma manicure simples ganha uma outra camada de encanto com uma dose de glitter. Selena Gomez fez o debut da nail art chamada de Naked Disco, um cor neutra cravejada com pedrinhas. Mas acho que podemos ir além e embarcar na nomenclatura Disco Nails e no exagero.

A manicure básica e glamorosa requer apenas duas coisas: uma base neutra e um punhado de brilhos ou pedras – de preferência as que tenham um efeito de bola de discoteca. Este é um visual visto nas modelos da marca ADEAM, nos desfiles de primavera/verão 2023 de Nova York. É isso, uma tendência das passarelas diretamente para suas unhas.

Para se jogar na moda disco

O poder da era disco está em suas mãos, pelo menos com essa esmaltação que imita um disco ball dos anos 1980.

Pode investir nas cores com efeito tridimensional

Disco ball rosa existe e é lindo – especialmente na manicure. Caso você prefira a opção sem pedrarias, opte por um esmalte brilhante com efeito tridimensional.

Strass, glitter e o que mais você quiser

Deu para perceber que a ideia aqui é não ter limites. Você pode usar e abusar de adereços, deixando a unha bem oitentista.

Estrelinhas podem ser disco

Já que está liberado o brilho e as pedrinhas, por que não colocar umas estrelinhas? Continua na vibe disco nails.

Mais glitter, por favor!

Usando um esmalte da cor da sua unha ou uma base incolor, invista em um glitter prateado e acumule na ponta, dando um efeito de que ele está se espalhando nos dedos.

E pode misturar todas as referências acima também

Ficou na dúvida entre as imagens? Não tem problema, dá para usar uma inspiração para cada a unha. Só se joga!