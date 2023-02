10 ideias de unhas decoradas para usar no Carnaval

Chegou a hora de tirar os esmaltes coloridos, brilhosos e metalizados do armário. O Carnaval está chegando e, com ele, vem o momento de expressar-se ‒ com cores, alegria e bom gosto. Engana-se quem pensa que só o look serve para isso! As unhas decoradas podem brilhar tanto quanto o resto. Pensando nisso, separamos 10 ideias para você.

Unhas decoradas de confete

Que tal imitar os confetes, tão clássicos do Carnaval? Vale colar bolinhas de papel coloridas em toda a unha, só na francesinha ou formando desenhos. Também vale fazer com esmalte colorido ou glitter grande.

Inspiradas nos anos 1980, as disco nails imitam os globos de luz dos bailes e casas noturnas usando glitter ou strass. Divertido e brilhante, como pede o Carnaval.

Muito glitter!

Não precisa ser uma boa manicure para fazer as próprias unhas para o Carnaval! Esmaltes com muito glitter já dão aquele toque especial, e são muito fáceis de usar.

Perolada e brilhante, as glazed donut nails ganharam popularidade no MET gala e, rapidamente, tornaram-se inspiração para milhares de pessoas que buscam reproduzir o estilo. A unha cromada se diferencia das demais pelo seu acabamento extremamente claro.

Colorido + glitter

Falou em carnaval, é difícil não pensar em glitter e cores. Se você quer ter a cara do evento, a indicação é apostar na mistura dos dois.

Acabamento metalizado

Quem nunca fez uma unha com acabamento metalizado que atire a primeira pedra. Cheia de personalidade e luz, o efeito é boa pedida para qualquer um que deseje algo diferente.

Unha decorada abstrata

Se é o momento ideal para se expressar livremente, você não precisa seguir modelos de unhas tradicionais. Cores e formatos inovadores ganham destaque nessa proposta. Não se preocupe, abra-se a oportunidade de ser criativa.

Stiletto holográfico

O formato que já foi tendência, usado por grande parte das brasileiras, também chama muita atenção. E, para quem não sabe, Carnaval é o evento ideal para isso. Dessa forma, aposte no stiletto, sem medo!

Francesinha colorida

Unhas delicadas são a preferência de dezenas de pessoas. As francesinhas, então, são pedidas nos salões de todo o Brasil frequentemente. Para dar um aspecto mais carnavalesco, prefira pontinhas coloridas.

Galaxy nails

Imagina ter a galáxia na ponta dos seus dedos? O visual lembra o céu noturno, cheio de estrelas, que também combina com o momento mais animado do ano. Repletas de criatividade e estilo, elas podem complementar seu look.

Nail art minimalista

Vai trabalhar depois do Carnaval e quer unhas mais sérias? Ou prefere algo mais simples do que cheio de informação? A chave para uma aparência mais discreta, mas igualmente poderosa, é o minimalismo. Aposte em poucos elementos e tamanhos menores.

Outline french

Para inovar na francesinha, dezenas de fashionistas buscam adicionar novos detalhes ou até inverter a lógica delas. Novos designs surgem, dessa forma, na busca por uma mudança. No Carnaval, não necessariamente você precisa ficar cheia de cores e brilho, pode apostar no diferente que te deixa confortável.

Unha 3D

Carnaval nos lembra tanta coisa que é difícil não considerar algo diferentão. As unhas 3D contam com acessórios e camadas de esmaltes mais grossas, são ótimas para quem tem o estilo criativo e não quer fazer parte do time das básicas.