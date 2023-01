Lip Gloss Nails: Unhas com acabamento lustroso são a aposta da vez

As unhas da Hailey Bieber, glazed donut nails, foram bem populares na internet em 2022. O sucesso foi tanto que originou o brownie glazed lips, um contorno labial de verniz com tons marrons, e a finalização de pele glazed. Começando 2023, tem uma nova tendência que vai dos lábios para as unhas. A lip gloss nails tem tudo para ser a próxima obsessão de quem adora uma bela esmaltação. Os mundos da maquiagem e da manicure cada dia mais conectados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Penny Barns Gel Manicurist & Educator (@pennysnailbar)

A lip gloss nails se assemelha à glazed donut nails, a diferença é que a trend mais recente tem um acabamento minimalista. Sabe aquele dia que você precisa estar com as unhas apresentáveis e passa apenas uma base? É quase isso, mas com uma finalização que passe a ideia do brilho lustroso que usamos na boca.

Como são as lip gloss nails?

O nome é praticamente unhas de gloss labial, na tradução. Mas pode ficar tranquila que unhas não ficam pegajosas, apenas lustrosas. A ideia é usar uma cor como base e adicionar uma generosa camada transparente de brilho para criar uma finalização bem brilhante.

Como fazer esse tipo de esmaltação?

As suas unhas naturais precisam estar bem cuidadas, pois são a base da lip gloss nails. Do contrário, dá para criar um efeito usando um esmalte rosado semi-opaco ou nude, que se aproxime ao tom dos seus dedos. Em seguida, aplique um esmalte de brilho (dê preferência ao efeito de gel), para criar a ideia de gelatinoso. Pode ser também um perolado, com glitter ou iridescente. Para finalizar, passe duas camadas top coat, capriche.

Inspire-se nas inspirações de Lip Gloss Nails:

Bem naturalzinha

Essa referência é a síntese de uma manicure minimalista, mas linda e polida. Exige pouco trabalho, mas fica ótimo.

Com glitter

Essa versão da lip gloss nails com o glitter apenas nas extremidades é delicada e sem exageros.

Pretty in pink

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por polished by tash (@polishedby_tash)

Para um pouquinho mais de cor, se jogue no rosa e não se esqueça de exagerar no brilho de verniz, para ficar bem, mas bem brilhante.

Iridescente

Uma finalização iridescente é sempre bem-vinda, fica um charme. E aí, pronta para usar?