Aura nails: conheça as unhas decoradas que são tendência

Lembra dos anéis de humor? Eram bem populares nos anos 1990. O acessório ainda existe, mas queremos falar de outra tendência seguindo essa premissa: as aura nails (unhas de aura). A ideia dessas unhas decoradas é refletir sua energia através da manicure. A nail art consiste em desenhos que ficam entre o degradê e o tie dye, algo espectral.

Uma curiosidade é que a palavra aura é de origem latina e significa “aragem, brisa, vento suave”. No conceito místico e astrológico, representa um campo energético que envolve um ser vivo. Ainda que a gente não saiba as cores de nossa energia, temos a noção de como estamos nos sentindo e isso pode facilmente ser estampado em nossas unhas.

As unhas decoradas de aura bombaram no Instagram e no Tiktok, uma tendência que segue em alta desde julho. Temos aqui inspirações dessa esmaltação, que traz uma ótima mistura de tonalidades, formatos e, ainda, reflete nosso humor.

Se jogue das cores

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wendy (@mydumbnails)

Continua após a publicidade

Essa técnica de manicure pode ser um desafio para fazer em casa, mas alguns truques com esponjinhas de make podem ajudar. No entanto, as mais detalhadas são feitas com o airbrush, um aerógrafo de unhas. A ferramenta usa jatos de ar para criar desenhos nas unhas, dando o efeito ombré.

Degradê de humor

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanity Projects (@vanityprojects)

Continua após a publicidade

Com uma cor sólida como base, essa nail art trabalha um degradê que dá uma finalização quase tridimensional nas unhas. A proposta aqui é brincar com cores vibrantes, se este for o seu humor. Do contrário, uma boa manicure pode até melhor o dia, não é mesmo?!

Unhas decoradas místicas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por YANELI | UTAH GEL X NAILS 🌟 (@nailedbyyans)

Continua após a publicidade

O fundo escuro deixa as unhas com uma pegada mais mística, bem parecida com as pedras dos anéis de humor que citamos acima.

Esmaltação tie dye

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHALK (@chalk)

Continua após a publicidade

Usando cores mais suaves, este efeito lembra a febre do tie dye, que sempre vai e volta no mundo da moda. A cara dos anos 1990.

Francesinhas de aura

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Brooks🍓✿°• (@nail.brat)

Continua após a publicidade

A francesinha sempre mostra sua versatilidade, independente da tendência do momento. A manicure aqui pode ser bem colorida ou usando uma cor só, mantendo o degradê.

Humor ainda mais divertido

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nail It (@nailitmedia)

Continua após a publicidade

Brincar com as cores nas unhas pode passar uma ideia mais divertida. Se você optar por esse caminho, strass, estrelas e bolinhas coloridas podem funcionar super bem.

Depois das inspirações deu para entender porque a tendência fez sucesso, unhas lindas e comunicativas, não é?