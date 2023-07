Efeito Barbie: Dicas de como cuidar do cabelo loiro boneca

Nesta semana, Barbie chegou oficialmente aos cinemas brasileiros – no entanto, o efeito da boneca transformou o ano de 2023. O mundo ficou mais rosa, brilhante e loiro! O tom de cabelo da Barbie tem feito muito sucesso e, por isso, entrevistamos Robson Souza, expert em mechas e embaixador da Truss, para entender qual a melhor forma de tratar os fios loiros. Não há o que temer, ele trouxe dicas para ajudar as Bonecas de plantão.

Loiro Barbie precisa de atenção!

“Se você acabou de colorir o cabelo de loiro ou está pensando em fazer, é importante estar ciente dos cuidados específicos necessários para manter sua cor vibrante e seus fios saudáveis”, conta o profissional. “Crie um cronograma capilar personalizado com as indicações necessárias para manter a saúde dos fios loiros, com hidratações, reconstruções e nutrições capilares (explicamos melhor abaixo)“, completa.

Já entregando os principais cuidados: proteja os fios dos raios UV e, antes de se expor ao sol, use um produto com proteção solar. Um segundo? Não se jogue em piscinas. O cloro pode esverdear os fios e ressecá-los. E, como sempre lembramos aqui, cabelos com química precisam ficar longe de fontes de calor extremo. Capriche nos protetores térmicos quando for necessário usar secador, chapinha e babyliss.

“Eu, Robson Souza, como profissional, evito retoques antes dos 8 meses. Isso vai evitar o comprometimento da sua fibra e vai manter os seus cabelos sempre saudáveis”, conta o expert.

Em qual loiro apostar?

Antes de se jogar na cor, vale entender qual combina com você. “Tudo vai depender muito do tom natural do seu cabelo, se é mais claro ou escuro. Para fazer um loiro personalizado que harmonize com você, o ideal é saber a temperatura da sua pele: se é fria ou quente”, recomenda Robson. “Com o boom da Barbie, alguns tons vêm ganhando força e os loiros que estão mais em alta são o Loiro Areia, Loiro Bege e o Loiro Caramelo“.

O cronograma ideal é o que funciona para o seu cabelo

Por mais que seja possível encontrar tipos de cronogramas capilares na internet, é interessante entender a necessidade do seu fio. “O ideal é você procurar um profissional de confiança para ele fazer a avaliação do seu fio. Eu procuro sempre intercalar reconstrução, hidratação e nutrição, conforme a necessidade de cada cliente”, conta Robson. “Observe o estado atual do seu cabelo e identifique quais são suas principais necessidades. Se ele estiver ressecado, danificado, com frizz, falta de brilho ou outros problemas específicos, leve isso em consideração.”

Robson explica que o cronograma capilar costuma funcionar em três etapas principais: hidratação, nutrição e reconstrução. “Cada uma delas oferece benefícios específicos e é importante incluir todas elas para um cuidado completo do cabelo”, completa. Vamos a elas:

“A hidratação é fundamental para repor a umidade dos fios, deixando-os macios e flexíveis. Use máscaras ou tratamentos específicos que proporcionem hidratação intensa ao cabelo. Essa etapa pode ser realizada uma ou duas vezes por semana”, conta o profissional.

A nutrição entra para “repor os lipídios naturais dos fios”. Ela oferece brilho, maciez e reduz o frizz dos fios. Máscaras e/ou óleos capilares ricos em nutrientes entram nessa parte do cronograma.

Já a reconstrução tem o intuito de fortalecer e restaurar o que está danificado. “Produtos com proteínas, queratina ou aminoácidos, que ajudam a reconstruir a estrutura capilar. A reconstrução é recomendada a cada 15 dias ou conforme a necessidade do seu cabelo”, indica Robson.

“Com base nas necessidades do seu cabelo e nas características individuais, defina a frequência de cada etapa do cronograma. Isso pode variar de acordo com o tipo de cabelo, condição, danos e outros fatores”, completa.

Óleo antes de dormir e touca de cetim

Muito provavelmente você já deve ter visto a rotina do óleo capilar e touca de cetim. Robson Souza conta que essa prática vale a pena. “O óleo capilar aplicado antes de dormir ajuda a nutrir os fios durante a noite, deixando-os mais hidratados, macios e brilhantes”, conta ele. Enquanto a touca de cetim “evita o atrito entre o cabelo e o travesseiro, reduzindo o frizz e a quebra dos fios”. Hábitos como esse podem deixar seus fios lindos e tratados.