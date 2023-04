Cronograma capilar: como fazer para focar no crescimento dos cabelos?

Já ouviu falar em cronograma capilar? O termo se refere a uma série de cuidados com os fios – entre xampus, máscaras e leave-ins – com um intuito específico: hidratação, nutrição e reparação da fibra capilar. Essa prática tem conquistado cada vez mais adeptas na tentativa de manter um cabelo mais saudável.

“O fio de cabelo é uma fibra que não sofre auto reparação, ou seja, não cicatriza após ser ferido – ao contrário da pele, por exemplo. Assim, uma vez danificado, ele se apresentará como frágil, poroso e vulnerável a outros tipos de agressões”, explica Lilian Brasileiro, médica especialista em dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A especialista diz que, para mascarar esse dano, o mercado dos cosméticos capilar oferece uma vasta gama de ativos com ação emolientes, hidratantes, nutritivas e repositores de massa.

Fases do cronograma capilar

Um cronograma capilar, então, possui quase sempre três fases: hidratação, nutrição e reconstrução. “Na primeira, utilizamos máscaras com ativos como o ácido hialurônico e silicones para promover uma reposição hídrica na haste capilar; a segunda trata-se da reposição do manto lipídico que impermeabiliza a fibra capilar e, para isso, é necessário ativos como óleos essenciais, ácidos graxos, manteigas vegetais e lipídios; por fim, a fase da reconstrução, que repõe a massa proteica do fio através de aminoácidos de baixo peso molecular”, explica Lilian.

O cronograma capilar pode ser feito em casa e, para potencializar os resultados, a dermatologista indica uma analise do próprio fio antes de começar os processos. “Os cabelos lisos e finos devem ter como prioridade a etapa da reconstrução. Já os cabelos grossos e cacheados necessitam priorizar a fase da nutrição”, indica.

Lilian ainda explica que existem basicamente dois tipos de cronogramas capilares: o primeiro tem formato de “ataque” durante 30 dias, para tratar direto a principal carência do fio. “Este modelo é indicado para uma recuperação intensa e imediata para os fios que sofreram alto grau de agressão”, diz. Já o cronograma preventivo é para os fios que possuem poucos danos. “Nesta modalidade, o objetivo é proteger e prevenir, por isso o intervalo entre as aplicações é maior, em torno de 10 a 15 dias”, completa.

Cronograma capilar para crescimento dos fios

Para fazer o cronograma capilar em casa, escolha três dias na semana para, em cada um deles, fazer um dos tratamentos: hidratação, nutrição e reconstrução. “A rotina de cuidados depende dos danos daquele fio e, claro, os resultados são conquistados a longo prazo”, afirma Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Continua após a publicidade

O ideal para o cronograma capilar com foco no crescimento dos fios é utilizar um pré-xampu, xampu, máscara e condicionador. “O primeiro retira os resíduos de produtos usados nos fios e de partículas vindas do meio ambiente”, explica Cintia.

Existem alguns ativos que podem estimular o crescimento do cabelo, como, por exemplo, fatores de crescimento. “Essas medicações usamos mais em tratamentos da dermoterapia”, afirma Cintia. Em casa, a especialista indica a manipulação de tônicos (com vapixil ou folliculosan, por exemplo) para aplicar no couro cabeludo ou focar em vitaminas que possam ser misturadas no xampu – que estimulam os fios.

“Muitas vezes o cabelo não está crescendo porque ele está quebrando, e não porque tem algum ‘problema’ na raiz. Às vezes o fio está tão fraco que ele quebra e, se ele quebra, ele não cresce”, pontua Cintia. Daí, a importância de fortalecer a haste capilar. “O Minoxidil é um ótimo aliado para isso e pode ser usado no xampu, por exemplo”, indica.

Ativos usados para melhor resultado no cronograma capilar

Ácido glicólico: previne a quebra do fio de cabelo e ajuda na resistência dos fios de cabelos;

Creatina: previne a quebra;

Proteínas vegetais: ajuda na reparação dos fios;

Pantenol: umectante que mantém a umidade dos fios;

Silicones solúveis: seguram a umidade dos fios;

Proteínas da seda e trigo: melhoram a hidratação dos fios pois possuem afinidade com a água;

Queratina hidrolizada ou oxidada: reconstrói, restaura e repara a estrutura capilar, fortalecendo e potencializando a maleabilidade dos fios.

Para melhor resultado, Cintia também recomenda cortar os fios com certa frequência. “O tempo de corte ideal é a cada três meses para, assim, retirar as pontas duplas que possam existir”, indica.

Alerta importante: o cronograma é apenas um tratamento cosmético da haste capilar. Quedas crônicas de cabelo, afinamentos, descamações ou alterações importantes da textura requerem avaliação de um dermatologista, já que podem ser sintomas de uma doença sistêmica.