Descubra a Barbie que mais combina com o seu signo

De astronautas a boxeadoras, o que não faltam são opções de Barbie por aí (provando que, assim como as bonecas, podemos ser o que quisermos). Pensando nisso, Victor Valentim, astrólogo e criador da página @bosquedosgnomos, revelou quais delas combinam mais com cada signo do zodíaco. Ficou curiosa, né? Então confira:

Áries (Barbie boxeadora)

Segundo Victor, a Barbie boxeadora é ideal para as arianas que sentem uma certa dificuldade em controlar os seus impulsos, digamos, agressivos: “Ela foi criada especialmente para você descontar a sua raiva e, principalmente, despertar o seu carneiro interior”, brinca.

Touro (Barbie food truck)

Com inúmeros acessórios gastronômicos, essa é a Barbie ideal para as taurinas de plantão: “Ela vem com várias comidinhas para matarmos a fome e saciar esse desejo inesgotável por coisas gostosas.”

Gêmeos (Barbie babysitter)

A aura “doidinha” das geminianas casa perfeitamente com a Barbie babysitter: “Quem é de Gêmeos costuma fazer mil coisas ao mesmo tempo. Portanto, não há boneca melhor para representar este signo: ela cuida dos filhos, limpa a casa, manda mensagem para o ex-namorado, fica louca e, claro, coloca a culpa no horóscopo”, aponta o astrólogo.

Câncer (Barbie paleontóloga)

Câncer sempre tem um pezinho na nostalgia, e por isso, Victor afirma que a Barbie paleontóloga se encaixa perfeitamente nessa energia: “Ela é ideal para quem adora coisas antigas e remoer o passado. Tem coisa mais canceriana do que guardar um bibelô da avó e acumular coisas antigas?”, indaga.

Leão (Barbie Totally Hair)

Essa Barbie foi criada para o pessoal brincar com os seus cabelos, fazendo tranças e as pintando com cores chamativas: “O cabelo é o maior ponto de força física de Leão: é onde ele mostra todo o seu poder, assim como Sansão e sua juba”, explica.

Virgem (Barbie empresária)

Uma Barbie prática, discreta e levemente elegante: apenas essa descrição já se encaixa perfeitamente à energia das virginianas. “Com seu toque minimalista, é uma boneca que adora organizar as gavetas do armário por cor, tecido e gramatura”, afirma.

Libra (Barbie banho de espuma)

“Essa é para todas as librianas que são filhas de Vênus e Afrodite e adoram tomar um banho de espuma, com uma taça de champanhe ao lado”, brinca o especialista. Toda a atmosfera luxuosa e sensual desta boneca são um belo resumo das características que marcam este signo.

Escorpião (Barbie crepúsculo)

Uma das Barbies mais raras do mercado, a boneca ‘Crepúsculo’ evoca toda a energia gótica de Escorpião, evidenciando a sua conexão com Plutão. “É uma boneca pálida como um vampiro, mas ao mesmo tempo, exala esse toque sedutor, sexual e sensual, digno de uma escorpiana”, revela.

Sagitário (Barbie acampamento Malibu)

Essa Barbie acompanha um colchão para camping, justamente para que a boneca consiga passar à noite no lugar que bem desejar… Tem coisa mais sagitariana do que isso? “Ela traz essa coisa da viagem ao redor do mundo, do desapego, que é justamente um dos traços mais marcantes do signo”, afirma.

Capricórnio (Barbie Red Flare)

Socialite, empresária e, sem sombra de dúvidas, uma mulher de negócios: Capricórnio é definitivamente uma Barbie Red Flare: “O signo sempre carrega essa atmosfera chique, digna de Jackie Kennedy. Gosta de ganhar muito dinheiro e ser famosa.”

Aquário (Barbie astronauta)

Aquarianos estão sempre vivendo em 2070, e por isso, a Barbie astronauta sintetiza toda essa energia futurista e disruptiva do signo: “Ela vive fora desse mundo, precisa dar um passeio pela lua para se situar. Definitivamente é uma boneca que vive num mundo futuro, que apenas quem é de Aquário vai se identificar.”

Peixes (Barbie unicórnio)

Por fim, a Barbie unicórnio vem para nos relembrar do quanto Peixes têm interesse por tudo aquilo que é místico, fantasioso e espiritual: “Ela é doida, sonhadora, fofa e adora algo lúdico. Piscianas amam um conto de fadas.”