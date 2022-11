Guia para o loiro perfeito: como escolher e manter o tom

Vai chegando o verão e muita gente sente a vontade de apostar em cabelos loiros, que dão o tom da estação. Para não errar na cor, é preciso escolher aquela que favoreça a sua beleza natural. Afinal, as possibilidades de loiros são quase infinitas, mas é a escolha do tom certo que mantém o equilíbrio visual. “Em um primeiro momento, é necessário conhecer o tom e o subtom da pessoa: enquanto o tom da pele varia do mais claro ao mais escuro, o subtom pode ser quente, frio ou neutro”, explica Maíra Sena, gestora de Marketing da Aneethun, que tem formação como esteticista, cosmetóloga e cabeleireira.

O tom é a característica mais evidente, enquanto o subtom pode ser determinado através de três passos, como detalha a especialista:

O truque do tecido: escolha um tecido lilás frio (com maior presença de azul na composição da cor) e outro de cor pêssego quente (com maior presença de amarelo em sua composição). Com os cabelos presos, posicione um tecido por vez ao redor do pescoço, de forma que esteja próximo ao rosto. É possível observar que uma das cores torna as imperfeições da pele mais evidentes. Logo, o outro determinará o seu subtom. Por exemplo: se você nota a sua pele mais uniforme, iluminada, sem olheiras e manchas com o tecido lilás frio, o seu subtom é frio.

Cor das veias: O terceiro passo é observar a cor das veias do seu pulso. Caso apresentem tons de azul e lilás, seu subtom é frio. caso sejam esverdeadas, seu subtom é quente. E caso sejam azuis e verdes, seu subtom é neutro.

“Uma vez ciente do seu subtom, é possível fazer a harmonização através do contraste de tom, buscando o equilíbrio das cores da pele, olhos e cabelo. No caso da pele quente e olhos quentes (castanhos ou verdes, por exemplo), o ideal é optar por um tom frio no cabelo. São indicadas cores como bege, avelã, pérola, platinado ou baunilha“, recomenda Maíra.

“Já quando a pele apresenta subtom frio e os olhos também (como os azuis, por exemplo), o cabelo pede um tom quente. Neste caso, entram tons mais dourados, acobreados, mel, amêndoa e marrons quentes. Dessa forma, os tons se equilibram e cortam uma possível aparência amarelada ou acinzentada demais”, acrescenta.

Cuidados com cabelos loiros

Uma vez escolhida a cor ideal, também é necessário manter os cuidados com o cabelo em dia. Vale lembrar que um cabelo que passa pela descoloração demanda mais atenção do que os cabelos naturais, pois podem ocorrer manchas e alterações de tom nas mechas, além do ressecamento e perda de estrutura.

Após a coloração, é importante escolher produtos adequados que mantenham o cabelo saudável e que ajudem a manter a cor como nova. Opte por aqueles com funções de neutralizar o amarelo indesejado e uniformizar a cor dos fios loiros e grisalhos, iluminando o tom claro dos cabelos. Xampus matizantes e máscaras iluminadoras e matizantes, muito indicadas para loiros com reflexos amarelados, são boas opções. “As máscaras também são ideais para um loiro saudável, pois hidratam, nutrem e condicionam os fios, prevenindo o ressecamento excessivo”, conclui Maíra.