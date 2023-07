“Barbie”: como a identidade visual do filme foi construída

Como uma idealizadora e construtora de mundos, a designer de produção não tinha outra escolha a não ser topar o desafio. As conversas iniciais com a diretora, a figurinista, a decoradora de cenário (Katie Spencer) e a maquiadora (Ivana Primorac) foram intensas. “Tivemos longas trocas filosóficas sobre a Barbie, de onde ela veio, como ela evoluiu ao longo do tempo, quem é essa figura hoje. Mas a ideia nunca foi fazer disso um estudo antropológico da icônica boneca ou recriar a Mattel, era sobre uma simplificação desse contexto para fazer sentido com a proposta de roteiro”, pontua.

Com isso em vista, Sarah Greenwood explica alguns pontos interessantes para prestar atenção. Lembra quando você brincava de boneca e ela saía de um lugar para o outro? Muito difícil o trajeto ser feito degrau por degrau, ela simplesmente desce do último andar da casa para o térreo. No filme, a mesma coisa — tem uma cena assim no trailer, inclusive.

Continua após a publicidade

“Compramos o último modelo da Dreamhouse, e quando colocamos as bonecas dentro, elas encostam no teto, não cabem direito no carro. Traduzimos nos cenários e objetos, considerando, claro, que os atores são humanos, portanto, precisam de certo conforto para gravar as cenas”, conta. Por isso, os tamanhos foram reduzidos em 23%, para dar essa sensação (demais, né?).