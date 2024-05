Dicas para organizar as maquiagens e a penteadeira em casa

Organizar a maquiagem em casa é uma tarefa trabalhosa para quem possui muitos itens, porém também pode ser agradável e gratificante.

Ao organizar sua penteadeira, você acaba também economizando tempo e mantém seus produtos em boas condições. Para ajudar na missão, a personal organizer Cora Fernandes listou abaixo o passo a passo perfeito para deixar os produtos sempre à mão e conservados!

1) Descarte e seleção

Jogue fora produtos vencidos ou que não são mais seguros para uso.

2) Categorias e grupos

Organize itens em categorias como bases, corretivos, pós, sombras, batons, pincéis, etc. Agrupe também por frequência de uso: mantenha os produtos que você usa diariamente em um local de fácil acesso, se possível já onde você costuma se maquiar!

3) Utilize organizadores

Use caixas de acrílico, bandejas ou organizadores de gaveta para separar e armazenar seus produtos. Pincéis, lápis e rímel podem ser armazenados em copos ou potes. Utilize prateleiras ou gavetas divididas para produtos maiores ou conjuntos de maquiagem.

4) Armazenamento por tamanho e forma

Armazene os pincéis na vertical em potes para evitar danos às cerdas. Coloque paletas maiores em pé ou empilhadas horizontalmente para fácil visualização. E use divisórias de gaveta para separar itens pequenos como delineadores e batons.

Continua após a publicidade

5) Estação de maquiagem

Certifique-se de que a área onde você se maquia tenha um bom espelho e iluminação adequada na decoração. Caso tenha mais espaço disponível, utilize bandejas giratórias para ter fácil acesso a múltiplos produtos.

6) Etiquetas e rotulação

Use etiquetas para identificar diferentes categorias de produtos, facilitando a organização e a busca. Marque a data de abertura dos produtos para controlar a validade.

7) Limpeza e manutenção

Limpe regularmente seus pincéis e ferramentas para evitar o acúmulo de bactérias. Faça uma revisão periódica para reorganizar e verificar a validade dos produtos.

8) Dicas extras

Caixas transparentes permitem que você veja facilmente o que está armazenado dentro.

“Implementando essas dicas, você conseguirá manter sua coleção de maquiagem organizada, acessível e em bom estado, tornando sua rotina de beleza mais eficiente e prazerosa”, finaliza a personal organizer.

Continua após a publicidade

Quais itens de maquiagem são os mais essenciais?

“A maquiagem é um veículo de autoexpressão”, define Katia Araujo, artista nacional da M.A.C Cosmetics. De looks naturais aos mais extravagantes ou temáticos, é por meio dela que muitas pessoas demonstram sua identidade e individualidade.

Nesse sentido, a maquiadora alerta para a missão complexa de definir quais produtos são indispensáveis para ter no seu acervo. “Minha intenção não é reafirmar modelos ou reforçar normas através de regras pautadas em um estereótipo de beleza – que se fez padrão para nós a partir de uma estética eurocentrada”, pontua.

“Dito isso, se partirmos do ponto “naturalidade”, usando como referência o não transformar completamente um indivíduo e utilizar-se de cores neutras – ou seja, variáveis do tom da pele daquele que usará a maquiagem – posso afirmar que há um estilo de maquiagem atemporal”, explica a artista. Ele pode ser definido como algo leve, neutro, que não imprime muito produto, uma espécie de look primário, que organiza mais do que maquia efetivamente.

Para além dos looks naturais, outros elementos clássicos sempre ressurgem, como é o caso do batom vermelho, delineador, cílios volumosos e maçãs do rosto coradas. E para produzir essa maquiagem que sempre funciona e parte do ponto de vista natural, Katia lista abaixo os produtos must have da sua penteadeira.

• Cuidado com a pele: no mínimo um hidratante de textura leve.

Continua após a publicidade

• Uniformização de pele: um corretivo de tom natural – para disfarçar olheiras, zonas hiperpigmentadas e/ou vermelhidão – , muitas vezes é suficiente para dar um up no visual e aquela organizada na aparência geral. Caso opte por uma base, prefira as líquidas que possibilitam construir camadas e que tenham um acabamento natural ou soft matte, em geral elas são mais versáteis. Ah, e que o tom seja o mais parecido possível ao tom real da pele (sem bronzear ou clarear). Um pó compacto leve também é interessante porque ajuda a manter tudo no lugar.

• Lábios: um batom de textura cremosa ou translúcida com tom natural dos lábios. Não falo de nudes porque podem deixar uma aparência muito pálida, me refiro a um tom de carne que traga uma aparência corada e sadia.



• Olhos: máscara de cílios para volume e curvatura e um lápis de olhos marrom ou bronze de textura macia. Com o lápis pode criar delineados ou um look de olhos levemente esfumados. Sombra cremosa acetinada em tom natural, podendo ser aplicada com os dedos mesmo sobre as pálpebras.



• Blush: um pó bronzeador levemente luminoso e um blush corado para o tom de pele em questão.

• Extra: um iluminador com textura cremosa.

Continua após a publicidade

Maquiagens para um visual mais ousado

Para momentos que exigem mais do que uma make natural, alguns itens curingas podem transformar o look. São eles:

• Um batom vermelho (matte) e um gloss transparente, já que com esses produtos podem-se fazer muitos looks de lábios. Do vermelho vibrante perfeito ao tipo esfumadinho/manchadinho. O acabamento pode variar entre matte, ou misturando o gloss, tornando-os mais cremosos, translúcidos ou super vinílicos.

• Um lápis preto macio (fácil de esfumar), possibilitando um look de olhos mais marcantes e intensos.

• Um iluminador cremoso, tornando a pele mais glow de um jeito muito simples, utilizando a ponta dos dedos. Esse produto também pode vir nos olhos, canto interno, arco das sobrancelhas e até pálpebras.

Conecte-se com seu estilo

Esses são os itens versáteis em cor, textura e praticidade, por isso podemos tê-los como queridinhos e indispensáveis. “No entanto, a maior dica que posso dar é: a escolha dos produtos deve sempre passar por aquilo que você considera fácil, prático e que se conecte com seu estilo”, pontua Katia.

Continua após a publicidade