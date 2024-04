Personal organizer ensina como organizar a geladeira

Você sabe como arrumar a geladeira? Conversamos com a personal organizer Cora Fernandes que explicou a maneira correta de armazenar cada alimento. Mas antes de partir para a organização é preciso limpar o eletrodoméstico.

Como higienizar a geladeira?

“A higienização deve ser realizada de 15 em 15 dias. A limpeza pode ser feita com detergente e bicarbonato de sódio”, conta a expert.E não para por aí! Todas as embalagens devem ser higienizadas também, antes de voltarem para o refrigerador.

Caso tenha algum odor que resista em sair, Cora indica fazer a limpeza com vinagre de álcool. “Ele é um ótimo removedor de odores”, explica.

Como organizar a geladeira

Agora, sim, chegou a etapa da organização que é realizada levando em conta a melhor maneira de preservar os alimentos. “Ovos sempre na prateleira, assim como leites e seus derivados”, alerta a personal. Aliás, leites e derivados devem ser colocados dentro da gaveta mais fria do refrigerador.

Continua após a publicidade

Na primeira prateleira, vale armazenar uma bandeja de acrílico com os itens mais consumidos no seu café da manhã. Dessa forma, você arruma a mesa com facilidade ao acordar.

As outras prateleiras devem ser setorizadas também, mas de acordo com seus hábitos alimentares. Uma pode ser reservada para sobremesas ou para sobras de alimentos, por exemplo.

No entanto, a última prateleira deve armazenar garrafas de bebidas – que não devem ficar à porta por conta do peso.

Na gaveta de frutas e verduras, Cora indica utilizar cestas organizadoras ou potes de sorvete para separar os alimentos. Já no freezer, fracione a quantidade de peixes, frangos ou carnes para evitar descongelar o que não vai ser utilizado.

Na porta, mantenha potes de conserva, garrafas de vidro e pequenos condimentos. Outros itens que você precisa ter sempre à mão também podem ficar ali.

Por fim, uma dica importante é identificar potes de sobras de comida com nome e data de armazenamento. Dessa forma, você evita o desperdício.

Uma geladeira organizada te faz economizar e saber o que realmente precisa ser comprado.

Continua após a publicidade