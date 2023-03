Vanilla Girl Makeup: a tendência que celebra naturalidade

A Vanilla Girl Makeup é a trend da vez! Prova disso são as 699,88 milhões de visualizações na hashtag que leva seu nome no TikTok. A febre do momento faz alusão à suavidade da baunilha, por estimular minimalismo, elegância e frescor ‒ características que naturalmente estão presentes na maquiagem que compõe esse visual. Se você quer saber como fazer esse make, vem com a gente.

O que é Vanilla Girl Makeup

A Vanilla Girl Makeup é um estilo de maquiagem natural, elegante e básica, que dá o aspecto de saúde, por meio de tons rosados, nudes e marrons, com um pouco de cintilância na região dos olhos. “A ideia é ressaltar a beleza do rosto, sem precisar usar elementos chamativos, e que seja feita facilmente, para ser usada no dia a dia”, explica a maquiadora visagista Natalí Joaquim.

Como conseguir uma maquiagem natural

Para ter o efeito glow, que é aquele acabamento viçoso característico desse estilo de make, é necessário preparar bem a pele. “Reforço sempre para meus clientes que não há efeito glow sem skincare, sem hidratação.”

Algumas maquiadoras, depois de hidratar a região, usam iluminadores líquidos com tom próximo à cor da pessoa, para ter essa impressão de brilho reforçada. Natalí não explora esta técnica pois prefere aplicar o mínimo de produto possível, quando a intenção é naturalidade. Então, a profissional já parte para uma base iluminadora.

Os produtos para o Vanilla Girl Makeup

É impossível ter uma pele glow sem beber água adequadamente e sem a devida hidratação. Produtos iluminadores são o segredo para um melhor acabamento, mas não substituem a preparação de pele e os cuidados diários que todos devem ter com ela, segundo a especialista.

Evitar produtos mattes, preferir corretivos apenas onde há necessidade e, caso não consiga evitar a base, escolher uma de leve cobertura são mais algumas indicações. “Fazendo isso, vai trazer a ideia de ‘estou maquiada, mas parece que não estou’.”

E quem tem pele oleosa?

Grande parte das brasileiras possuem a pele oleosa, além de estarem mais expostas ao sol do que muitas outras pessoas do mundo. E, embora pareça que a Vanilla Girl Makeup não seja a melhor opção para quem tem esse tipo de pele por lidar com ainda mais hidratação e produtos líquidos, ela pode sim ser uma escolha para esse grupo. O que muda é a preparação de pele, a fim do make não escorrer durante o dia.

Para isso, a maquiadora separa algumas dicas: “a primeira delas é hidratar a região, porque a produção exacerbada de oleosidade é falta dela, e optar por produtos mais luminosos, misturando o iluminador líquido na base semi-matte ou matte, por exemplo. Também indico usar um spray fixador ao final do processo.”

E pele seca?

Antes de mais nada, aumente seu consumo de água e hidrate bem a pele, com um produto potente, que preferencialmente já tenha um leve brilho, para não precisar aumentar a quantidade de iluminador depositado no rosto. Selar com o mínimo de pó possível e usar fixador ao final são as indicações finais de Natalí.

Como fazer Vanilla Girl Makeup

Quer apostar? Abaixo, um tutorial:

