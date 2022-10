Afinal, qual o prazo de validade das suas maquiagens?

Você já deve ter caído na tentação de comprar maquiagens próximas do vencimento – que costumam ser mais acessíveis. Além disso, reza a lenda de que esse prazo só vale depois que o produto foi aberto. Mas será que isso é verdade? De fato, as datas que você vê impressas nas embalagens são orientações para depois que o item for aberto. No entanto, é complexo descobrir se a maquiagem fechada expira, pois essa informação não está no rótulo. A maioria das makes completamente seladas devem durar em torno de 2 a 3 anos.

Aqui no Brasil, de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a indicação do período de validade na embalagem dos produtos cosméticos, à vista do consumidor, está estabelecida em legislação específica. Resolução 79/00 e suas atualizações e Lei 8.078/90 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é obrigatória.

Esse limite – caracterizado como o período de vida útil – é também um requisito técnico. A maquiagem precisa estar sem alterações considerando os aspectos físico-químicos, microbiológicos ou toxicológicos. Ou seja, sem mudanças na cor, cheiro, tato e mais.

Existem cosméticos com menor prazo de validade?

A validade dos cosméticos pode variar de acordo com o tipo de produto. Especialistas da A Food and Drug Administration, agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, indicam que o ideal é substituir a máscara, por exemplo, em três meses.

O mesmo vale para outros itens aplicados na região dos olhos. O prazo de validade deles é mais limitado devido à exposição microbiana repetida durante o uso e ao risco de infecções oculares. Inclusive, quando a máscara secar nada de água ou outros produtos para umedecê-la, porque isso pode contaminar o item com bactérias. Pode jogar fora.

Cosméticos cremosos que contêm óleos ou manteigas, como corretivos em creme ou blushes líquidos, podem ter uma vida útil menor. Maquiagens naturais, sem fortes conservantes, também entram neste saldo, ainda que o produto esteja selado.

Segundo um estudo sobre conservação de cosméticos, todos os conservantes se decompõem com o tempo, mesmo que o item não seja aberto, portanto, você nunca deve manter algo por mais de 3 anos. Lápis de boca podem ter uma validade mais longa porque podem ser apontados.

A data de validade de maquiagens é uma sugestão?

O prazo de validade indica quantos meses você tem entre o dia que abre o produto até o que expira. Esta é a vida útil da maquiagem. É recomendado que você descarte seus cosméticos quando esse limite chegar ao fim. Mas, se por acaso, você continuar utilizando, pode observar que o resultado não é mais o mesmo.

Como fazer a maquiagem durar mais tempo?

Para garantir que sua maquiagem dure o tempo que deveria, lave as mãos antes de aplicar, limpe seus pincéis de maquiagem regularmente e evite compartilhar. Além disso, guarde seus produtos longe de locais com muita umidade.

O que acontece com a maquiagem vencida?

A maquiagem vencida pode ficar seca e você nunca deve usar produtos para salvá-la, já frisamos que isso pode criar uma contaminação com bactérias. Outra alteração é que os pigmentos vão perdendo a cor e o brilho. Itens em pó passam a ficar difíceis de trabalhar, já que se tornam mais quebradiços.

Produtos fora do prazo de validade também podem causar acne, erupções cutâneas, infecções oculares. Isso por conta da proliferação de bactérias. É muitíssimo importante não usar itens nos olhos após o vencimento, pois isso pode ser prejudicial para essa região, por ser mais delicada.