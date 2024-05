Tendências de vestidos para convidadas de casamentos

A temporada de casamentos está chegando, e uma das principais dúvidas é sempre: qual é o vestido ideal para usar como convidada em casamentos? Desde fugir das cores claras e que possam se confundir com o branco até deixar espaço para não se sobre-destacar, ainda é possível seguir tendências e aparecer na festa da melhor forma possível.

Conversamos com Lucas Anderi, estilista e apresentador do Esquadrão da Moda no SBT, para descobrir as principais tendências em vestidos de convidadas para casamentos e seus modelos favoritos para aproveitar a festa com o pé direito. Veja as dicas do profissional e nossa seleção de inspirações a seguir:

Aposte nos vestidos lisos cintilantes

“Uma das tendências que vem com maior força nesta temporada são as roupas lisas com um leve toque de brilho ou cintilância – nada muito exagerado”, aposta Anderi, que já fez os vestidos de casamento de estrelas como Larissa Manoela e Maíra Cardi.

E não é surpresa para ninguém que o minimalismo está em xeque para as convidadas no casamento – e, também, para as próprias noivas. Por isso, priorize tecidos acetinados ou sedosos que conferem à peça um brilho natural e pouco exagerado – o que garante que você não será o centro das atenções.

Você pode escolher um vestido inteiramente liso e fluido ou, também, apostar em pequenos recortes e dobraduras para aumentar a silhueta da peça. Para além do frescor que o estilo traz, os vestidos acetinados garantem a formalidade necessária para o evento, sem grandes exageros.

Vestidos com volume e balonê

Em oposição aos lisos, a volumetria nos vestidos de convidadas também está borbulhando para esta temporada de casamentos. O apresentador do Esquadrão da Moda conta que a tendência em volume se destaca para os ombros e do quadril para baixo – isso mesmo, o balonê está volta e melhor do que nunca!

Para quem prefere levar o volume nos ombros, uma boa aposta são os vestidos com mangas bufantes, podendo escolher que o volume seja no mesmo tecido do vestido ou, também, com tule, para dar uma refrescância nos braços mas ainda se mantendo nas tendências.

Mas, outra boa opção que traz um volume diferenciado aos ombros são mangas com franjas ou dobraduras.

Já se você prefere a volumetria do quadril aos pés, aposte em vestidos no estilo ballgown, que deixam à mostra a silhueta do busto mas ainda trazem volume. As franjas plissadas também são uma boa alternativa para ganhar volume sem se tornar o centro das atenções.

Vestidos com estampas floridas são bem-vindos

“As flores também estão com muita presença nos vestidos! Elas podem vir em diversos formatos, como o 3D, pintadas a mão e, inclusive, as estampadas”, recomenda Lucas Anderi. O romantismo das flores, de fato, está com tudo entre as convidadas para casamentos, e elas podem vir em tecidos acetinados ou, também, em relevo para as mais ousadas.

Você também pode optar por vestidos inteiramente cobertos pela estampa, opção clássica para este tipo de evento ou, também, podem aparecer em locais pontuais da peça.

Silhuetas marcadas

As silhuetas marcadas também estão entre as preferidas do estilista para os vestidos de convidadas, e destaca a pedida por sensualidade – claro, tudo de acordo ao dress code do convite. Mas calma, a sensualidade também pode ser elegante!

Aposte em vestidos grudados ao corpo, com tecidos acetinados ou veludos, que destaquem a silhueta de cada parte do corpo. Para aderir um toque de elegância, opte por cores pastel e, também, que tenha alguns retalhos de tecido.

Caso esse não seja seu estilo mas ainda gostaria de ver a silhueta transparecer, aposte nos vestidos plissados e grudados ao corpo, que trazem destaque à silhueta sem dar espaço para julgamentos. Caso você queira aderir um pouco mais de sensualidade, aposte nos vestidos cascata de um ombro só.

Vestidos soltos

Os vestidos soltos também são uma boa pedida para o evento, e o estilista aposta em peças soltas do busto aos pés, dando um ar de leveza e delicadeza ao look.

Cores e adereços para contemplar

Além dos vestidos, o estilista também deixou sua pitada de apostas para as cores que devem entrar no seu próximo vestido e, são elas: os vermelhos e as tonalidades terrosas!

“Já para os adereços, as palas vieram com tudo junto com as caldas removíveis sobrepostas, e elas são uma ótima aposta”, finaliza o apresentador.

