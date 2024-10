4 dicas para arrasar na maquiagem para o Halloween

Mesmo não sendo um feriado nacional, o Halloween vem sendo introduzido como uma celebração divertida para o segundo semestre do ano. Fantasias, produções e muita maquiagem fazem parte da comemoração brasileira, que podemos até relacionar com o Carnaval, mas com mais roupa e bastante sangue falso.

Em entrevista à CLAUDIA, a maquiadora artística Marília Martins passou algumas dicas para quem quer arrasar na maquiagem para o Halloween deste ano!

Apostar no clássico sempre funciona

Existem algumas maquiagens que são atemporais, todo dia 31 de outubro você verá: bruxas, vampiros, palhaços assassinos, caveiras, fantasmas e lobisomens.

Elas são uma aposta segura que sempre dá certo, mas podem ser melhoradas com um toque de criatividade. As figurinhas carimbadas podem ser transformadas quando associadas a personagens de filmes e séries ou a personalidades históricas.

“Então, em vez de ir como uma bruxa desconhecida, existem opções mais interessantes como a Bruxa Má do Oeste (Mágico de Oz), por exemplo”, sugere Marília.

Inspire-se nas tendências para 2024

Todo ano, além das maquiagens clássicas, existem aquelas que são fruto de inspiração em filmes ou séries que bombaram ao longo do ano. Em 2023, a personagem Wandinha foi muito usada como fantasia no Halloween passado.

Para 2024, algumas personagens, como Bella Bexter, interpretada por Emma Stone no filme “Pobres Criaturas“, ou o mais recente sucesso “A Substância“, com a personagem Sue usando o marcante macacão rosa de ginástica típico dos anos 1990.

Um queridinho é o sangue falso, mas como aplicar?

Independente da sua fantasia, a adição de sangue falso torna a produção muito mais aterrorizante. “Minha dica para aplicar, é não exagerar na quantidade, menos é mais, pois se tiver muito produto corre o risco de escorrer demais, pingar e até manchar as pessoas que esbarrarem em você”, sugere Marília.

Mesmo sendo muito usado, esse produto podendo tingir e manchar a pele. Na hora de retirar, além de um bom demaquilante, pode usar espuma de barbear, fica a dica da maquiadora!

Sempre tome cuidado com a sua pele

Em toda a produção é importante o uso de produtos adequados. No Halloween não seria diferente, caso haja improvisação nas aplicações, você corre o risco de alergias, lesões e queimaduras. “Existem tipos de sangues falsos adequados para pele, e outros tipos comestíveis, que pode colocar na boca. E também colas especiais para colar próteses no rosto e corpo”, indica Marília.

Então, gostou das dicas? Arrase na produção e aproveite o Dia das Bruxas. Happy Halloween!

