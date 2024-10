5 unhas de Halloween para você se inspirar

Procurando inspirações de unhas para usar no Halloween? O Dia das Bruxas está chegando e celebrar a data até nas pontas dos dedos é uma maneira de se divertir. Pensando nisso, separamos cinco nail arts perfeitas para você se inspirar e arrasar na data! Veja a seguir.

Unhas com desenhos que remetem o halloween

Mesclar as unhas com desenhos de abóboras, fantasmas e outros ícones que remetem ao halloween é uma maneira de entrar na onda do Dia das Bruxas. O grande segredo é investir no contorno preto para destacar as figuras.

Nail art que imita sangue

Outra inspiração é a nail art que imita sangue. Basta usar uma francesinha contornada e sem fundo para tornar o resultado ainda mais realístico.

Inspiração de unha com aranha

As aranhas são mais um símbolo ligado ao halloween. Nada melhor, então, do que um fundo perolado com o desenho do animal nas unhas. Aqui, vale apostar em posições diferentes da figura para ter um efeito mais bonito.

Nail art sombria para o halloween

Ninguém precisa usar desenhos ou esmaltar de forma a imitar sangue para ter unhas com estética de halloween. A esmaltação com cores mais “sombrias”, como o vinho e o cinza, é o suficiente para celebrar o Dia das Bruxas.

Francesinha vermelha para o halloween

Quem é apaixonada por francesinha pode comemorar: elas servem para o Halloween. A cor vermelha ajuda a trazer um imaginário mais assustador se combinada com gotas de sangue. O formato mais oval da unha traz um tom mais clássico e complexifica o visual.

