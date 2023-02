De Barbie à Wandinha, 5 ideias de fantasias para o Carnaval

Já sabemos que purpurina não vai faltar, mas você já escolheu suas fantasias de Carnaval? Se ainda está na dúvida, CLAUDIA buscou inspiração nas referências mais recentes da cultura pop para te ajudar. Desde personagens de séries como The White Lotus até tendências de moda e beleza mais abrangentes, como a inspiração em sereias, listamos cinco ideias para montar seus looks de forma prática com o que você provavelmente já tem casa. Confira.

Fantasia de Carnaval simples: Wandinha Addams

Ela vem sendo rainha dos nossos corações desde novembro do ano passado, quando a Netflix estreou Wandinha. “Ela é muito eu” vem sendo uma frase repetida desde então nas redes sociais para se referir à jovem filha gótica, irônica e mal humorada da família Addams. Para levar essa personagem dark ao Carnaval, você não precisa de muita coisa. Faça as trancinhas laterais no cabelo, aposte num vestidinho preto (pode ser até listrado) e num tênis igualmente preto e confortável para pular no bloquinho. A maquiagem não tem muito segredo: é uma pele mais pálida, olhos com lápis escuro e uma boca num vermelho mais apagadinho.

Barbie

O filme dela, estrelado por Margot Robie e dirigido por Greta Gerwig é um dos mais aguardados do ano. E, desde agosto de 2022, a moda abraçou a tendência inspirada na boneca do mais famosa do planeta. O barbiecore veio com tudo, trazendo muito pink e silhuetas estruturadas, tanto nas passarelas quanto nas ruas. Para o Carnaval, você pode adaptar o look todo rosa com glitter e acessórios metalizados na mesma cor. E como na folia vale tudo, capricha na peruca loira, nos óculos escuros para fazer o carão e se joga!

Tanya (de The White Lotus)

“Esses gays estão tentando me matar!” Se você assistiu The White Lotus, série da HBO que faz uma sátira dos conflitos de vida dos super ricos, conhece a frase icônica dita por Tanya McQuoid, interpretada por Jennifer Coolidge. A fantasia de perua, que deve incluir lenço na cabeça e óculos de sol oversized, pode ser completada com um quimono floral ou robe de seda, além de uma bolsinha de mão. O carão exalando riqueza, é claro, é essencial para não sair da personagem.

Sereia

O sereismo (ou mermaidcore) continua forte como tendência de moda e beleza e o Carnaval também seja a melhor época para encarnar essa estética vinda dos mares. Você não precisa de muita coisa. Tops de biquíni combinados com saias ou shorts metalizados, além de muitos acessórios em formas de conchas, estrelas do mar e peixes ajudam a compor o visual. Use e abuse do glitter (biodegradável, é claro), principalmente nas sombras. E, se você quer mesmo caprichar, faça também as mermaid nails, uma manicure com textura que pode ser desde imitando escamas, ou algo mais simples, com um brilho perolado furta-cor.

Anitta

O nome dela não sai da boca do povo e há motivo de sobra para isso. Depois de um 2022 em que ela fez sucesso no Coachella, se apresentou na passarela da Savage x Fenty e ganhou um VMA, Anitta já começou este ano concorrendo ao Grammy de artista revelação. Ela não levou o gramofone para casa, apesar dos lamentos dos fãs brasileiros nas redes, mas consolidou sua carreira internacional. Que tal se inspirar na Girl From Rio para pular o Carnaval? Vale apostar desde no biquíni de fita adesiva (se você for mais ousada), até no micro conjuntinho de lycra para render homenagem à era Furacão 2000 da cantora. Na dúvida, um top acompanhado de hot pant com meia arrastão também resolve.