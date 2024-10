Salão em casa: conheça os 3 melhores secadores e modeladores de 2024

As ferramentas multiuso para os cabelos são a nova promessa para que qualquer pessoa possa dispensar a ida ao cabeleireiro. Mas na hora de criar penteados fabulosos, será que essas ferramentas funcionam?

Entre escovas secadoras e modeladores para cachos, testamos uma lista com os três modelos líderes de venda e claro, temos nossos vereditos. Veja só:

Os 3 melhores secadores e modeladores de cabelo

Leve, mas potente

O destaque deste produto é sua polivalência. O Shark Beauty FlexStyle, da marca americana recém-chegada ao Brasil Shark Beauty, promete versatilidade e resultados capilares dignos de tapete vermelho – que são bem-vindos, considerando o alto valor do produto.

Shark FlexStyle de Shark Beauty Compre agora: Fast Shop - R$ 2.359,00

De fato, suas seis ponteiras são fáceis de usar e permitem que se criem lisos perfeitos e cachos definidos sem grandes dificuldades. Outro ponto positivo é sua ergonomia: o design é anatômico, leve (o que é ótimo para não cansar os braços) e bonito de se olhar. O que mais podemos querer?

Continua após a publicidade

Ondas iluminadas

Este é o campeão na categoria “portáteis” – chega de passar perrengue na hora de escolher a ferramenta ideal para suas viagens. Compacto e preciso, o Waver & Brush Keration, da GA.MA, faz muito bem duas coisas opostas: alisar e criar ondas, fica difícil definir no que é mais eficiente.

Modelador Waver & Brush Keration de GA.MA Compre agora: Beleza na Web - R$ 398,00

Seu revestimento reduz o frizz e deixa o cabelo natural e iluminado. O display é digital, e na hora de escolher a temperatura – que pode chegar até 220ºC – não há como errar.

Mais uma vantagem que parece banal, mas que impede acidentes: a função auto-off desliga automaticamente o aparelho depois de um tempo sem uso.

Continua após a publicidade

Escova sem malabarismos

Resolvemos testar essa sensação do Tiktok. A Escova Secadora da Philco, que viralizou na rede chinesa, de fato proporciona madeixas estilizadas e volumosas sem queimar os fios.

Escova Secadora PES19SG de Philco Compre agora: Amazon - R$ 225,50

Seu calor é brando e ajustável, ideal para não ressecar os cabelos, e as cerdas são bem macias, o que evita quebras e nós. Se a correria do dia a dia não permitir que você faça cachos, o modo “secador” segura bem o look arrumadinho.

Com um cabo extenso e giratório, a secagem é rápida e livre de obstáculos. Diga adeus à escova manual!

Continua após a publicidade

Fazer ondas deslumbrantes e com um toque profissional nunca foi tão fácil!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.