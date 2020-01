Por que investir em um demaquilante?

Tirar a maquiagem antes de dormir é um hábito que deve ser incorporado à rotina de todas nós. Esquecer, ficar com preguiça ou achar que apenas a água do chuveiro é suficiente para fazer a limpeza completa do rosto pode causar prejuízos à sua pele: os restos de base e afins podem se juntar às impurezas do ar e abrir brechas para o surgimento de espinhas e até outras infecções na pele. Antes mesmo de lavar o rosto, use o produto para remover a maior parte da make. E então enxague com um sabonete específico para o seu tipo de pele. Por isso, uma boa dica é investir num demaquilante de qualidade. Veja alguns e escolha o seu:

Divulgação Divulgação

1. Make B., R$ 24,99*

2. Lumi, R$ 19,90*

3. Ésika, R$ 34*

4. Arcancil Paris, R$ 42,90*

*Preços pesquisados em maio/2015